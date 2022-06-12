الصومال.. الجفاف يجبر 800 ألف شخص على النزوح من منازلهم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أجبر الجفاف المتواصل في الصومال 805 آلاف شخص على النزوح من منازلهم حتى نهاية أيار/مايو، حسبما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الإغاثة الإنسانية.
وقال مكتب تنسيق الإغاثة الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الصومال اليوم الأحد إنه تم تسجيل أكثر من 33 ألف لاجئ بسبب الجفاف في أيار/مايو، بزيادة بنسبة 28% عن نيسان/ أبريل.
وكان المواطنون قد بدأو في الفرار من المنطقة في كانون الثاني/يناير 2021 .
وتواجه الصومال وغيرها من الدول في المنطقة أسوأ موجة جفاف خلال عقود.
وكانت منظمات الإغاثة تحذر من مجاعة قريبة لعدة أشهر.
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وتشير أرقام الحكومة الصومالية إلى أن أكثر من 6 ملايين شخص من سكان البلاد البالغ عددهم 16 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة.
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