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إحباط تهريب 67.7 ألف قرص «إمفيتامين» بالميناء الجاف بالرياض عاجل

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الدمام - شريف احمد - أَحْبَطَتِ المديريةُ العامةُ لمكافحة المخدرات محاولةَ تهريبِ (67,766) قرص إمفيتامين مخدِّرًا في الميناء الجاف بمنطقة الرياض،مخبَّأةً في شحنة فلاتر مضخَّاتِ مياه،وقَبَضَتْ على مستقبلها، وهو مقيم من الجنسية السورية بمحافظة جدة، بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة قطر،والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .

وجرى إيقافُه واتخاذُ الإجراءاتِ النظاميةِ بحقه،وإحالتُه إلى النيابةِ العامةِ.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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