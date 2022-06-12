شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 67.7 ألف قرص «إمفيتامين» بالميناء الجاف بالرياض عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أَحْبَطَتِ المديريةُ العامةُ لمكافحة المخدرات محاولةَ تهريبِ (67,766) قرص إمفيتامين مخدِّرًا في الميناء الجاف بمنطقة الرياض،مخبَّأةً في شحنة فلاتر مضخَّاتِ مياه،وقَبَضَتْ على مستقبلها، وهو مقيم من الجنسية السورية بمحافظة جدة، بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة قطر،والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.

وجرى إيقافُه واتخاذُ الإجراءاتِ النظاميةِ بحقه،وإحالتُه إلى النيابةِ العامةِ.