شكرا لقرائتكم خبر مجلات الكوميك تستهوي عشاق المغامرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وحقق الجناح الذي يضم 24 عددا ورقيا رواجا كبيرا من الزوار، تعود لحقب الخمسينات والستينات والسبعينات الميلادية، ويمكن للزوار مشاهدته والتعريف بالثقافة التي جسدها «ستان لي» في تاريخه ومسيرته. وتضمنت كل مجلة تقييما خاصا بها من 10 درجات يعود لقيمتها السوقية ولحجم تأثيرها الاجتماعي. وتكرس المجلات عطاء معظم الممثلين في عالم هوليود. واستعرضت المجلات قصصا من البدايات لكل شخصية، من بينها شخصيات: سبايدرمان، هالك، أيرومان، وأكثر من 15 شخصية شهيرة بارزة في عالم الكوميك.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رسمت المجلات الخاصة في عالم الكوميك والأنمي طابعا فريدا في معرض «ستان لي سوبر كون» بموسم جدة، وشكلت تنوعا ثقافيا وأدبيا يثري المعرفة ويعكس الشعبية الكبيرة التي حققها عالم الكوميك، حيث تضمن المعرض في أروقته جناحا خاصا يضم جميع الأعداد لمجلات الكوميك، حيث يعود تاريخ أقدم مجلة لعام 1940م.وحقق الجناح الذي يضم 24 عددا ورقيا رواجا كبيرا من الزوار، تعود لحقب الخمسينات والستينات والسبعينات الميلادية، ويمكن للزوار مشاهدته والتعريف بالثقافة التي جسدها «ستان لي» في تاريخه ومسيرته. وتضمنت كل مجلة تقييما خاصا بها من 10 درجات يعود لقيمتها السوقية ولحجم تأثيرها الاجتماعي. وتكرس المجلات عطاء معظم الممثلين في عالم هوليود. واستعرضت المجلات قصصا من البدايات لكل شخصية، من بينها شخصيات: سبايدرمان، هالك، أيرومان، وأكثر من 15 شخصية شهيرة بارزة في عالم الكوميك.

كانت هذه تفاصيل خبر مجلات الكوميك تستهوي عشاق المغامرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.