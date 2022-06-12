تصور جديد لتطوير جائزة التميز الإعلامي العربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعقد فريق تطوير جائزة التميز الإعلامي العربي اجتماعا اليوم بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء من الخبراء الإعلاميين.

وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد خطابي، في بيانه أمس، أن الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين سيتدارس مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء حول تطوير الجائزة لبلورة تصور جديد ومتكامل في إطار من التنافس الخلاق، على أن تُرفع توصيات الاجتماع إلى الدورة القادمة للجنة الدائمة للإعلام العربي لدراستها تمهيدا لعرضها على اجتماع الدورة العادية الـ«52» لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وأشار إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذا للقرارات الصادرة عن الدورة العادية الـ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي عقدت في يونيو من العام الماضي، حيث اعتمد المجلس مقترح الأمانة الفنية بتشكيل فريق عمل من الخبراء لتطوير جائزة التميز الإعلامي العربي في ضوء أولويات العمل الإعلامي العربي المشترك.