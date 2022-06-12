تحفيز إبداع الأطفال بمسابقة «مذيع الموسم» في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حفزت مسابقة «مذيع الموسم» التي أطلقها موسم جدة العديد من الهواة والمبدعين الصغار من زوار الموسم على تطوير مهاراتهم في التصوير والتفنن في إبراز مواهبهم المختلفة في مجالات التصوير والتغطيات الإعلامية والتفكير بتجربة جديدة ولافته لنيل جائزة المسابقة، وإظهار مواهب جديدة في عالم الإعلام قد تكون غير مكتشفة من قبل.

ووسط جيل مميز من الصغار، شغوف بالإبداع ويهوى التنافس والتجارب النوعية والتميز في كل شيء، جاءت مسابقة «مذيع الموسم» فرصة لإكسابهم المزيد من الخبرة واكتشاف مكامن القوة لديهم في هذا المجال وتعزيز روح التنافس الجميل بينهم واختبار قدراتهم.

وشهدت المسابقة مشاركة أعداد كبيرة من الأطفال من الجنسين، من خلال تصوير مقاطع فيديو عن مناطق فعاليات موسم جدة، وأبرز العروض والتجارب العالمية، ونقل الأجواء في المنطقة المختارة بشكل حماسي يجذب المشاهدين، حيث كانت المسابقة أشبه بورشة عمل مفتوحة لهم ليتعلموا الجديد في الإعلام ومهاراته المختلفة، في جميع مناطق فعاليات الموسم التي يزورونها مع أسرهم لينطلقوا فيها في عالم آخر من المنافسة والتطوير والتميز والثقة بالنفس مع أنفسهم أولا ثم مع أسرهم وزملائهم الذين يقفون ليصفقوا بإعجاب بمواهب لم تكن لتكتشف قبل طرح هذه المسابقة. وتقوم المسابقة على تصوير مقطع فيديو لمنطقة من مناطق الموسم، والتحدث عنها، ونشرها ببرنامج «تك توك» تحت هاشتاق #مذيع_الموسم، حيث تعد المسابقة هي الأولى من نوعها للأطفال.

فعاليات «جدة بير»

من جهة أخرى تستقبل مدينة الألعاب «جدة بيير» بموسم جدة زوارها من الصغار بفعاليات متنوعة وشيقة في كل ركن من أركانها لرسم الفرح والبهجة على وجوههم بطابع جديد يبرهن على أن مساحات الفرح وطرق السعادة لا حدود لها.

وفي «الحديقة الملونة» خصص أكثر من ركن لألعاب الأطفال الحماسية ومجموعة من العروض الحية والفرق الاستعراضية التي ترسم البهجة على وجوه الصغار كل يوم. ومن مدخل هذه الحديقة ذات الألوان الجميلة، يشعر الزائر بالانبهار وهو يسير داخل نفق مصنوع من الورد يوصل لمكان ينطق من الروعة، يضم منطقة ألعاب كبيرة تشعل قناديل الفرح لدى الصغار.

وفي «بلاي سكايب» يتاح للأطفال مقابلة شخصياتهم المفضلة، مثل: «بليبي، وبيبا بيغ، ولول سربرايز»، كذلك توفر المنطقة فرصة اللعب مع الشخصيات والغناء معهم ضمن فقرات استعراضية وحركية حماسية.

مسابقة «مذيع الموسم»

- تطوير مهارات الصغار من هواة التصوير

- تعزيز روح التنافس واختبار القدرات

- تصوير مقاطع فيديو عن مناطق فعاليات موسم جدة

- ورشة عمل مفتوحة لهم لتعلم الجديد في الإعلام

- نشر مقاطع الفيديو في برنامج «تك توك»