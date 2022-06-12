باقة فعاليات في ختام إثراء القراءة «أقرأ» بالظهران

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ويتنافس على جوائز المسابقة 7 قراء من جميع أنحاء المملكة للظفر بلقب «قارئ العام» في عرض تنافسي أمام لجنة تحكيم متخصصة، والإعلان عن الفائزين في مسارات الترجمة، وسفراء القراءة الذي خصص للمعلمين والمعلمات، لتعزيز دورهم في نشر ثقافة القراءة بين الطلبة. كما تتضمن فعاليات البرنامج مشاركات للأدباء وأمسية شعرية، وجلسات نقاشية بعنوان «لماذا نقرأ الأدب».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي»إثراء» يومي 24 و25 من يونيو الحالي، موعدا لاختتام برنامج إثراء القراءة «أقرأ» في نسخته الـ7 عبر باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية، ومشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين بالمملكة، والعالم العربي، وذلك في مقر المركز بالظهران.ويتنافس على جوائز المسابقة 7 قراء من جميع أنحاء المملكة للظفر بلقب «قارئ العام» في عرض تنافسي أمام لجنة تحكيم متخصصة، والإعلان عن الفائزين في مسارات الترجمة، وسفراء القراءة الذي خصص للمعلمين والمعلمات، لتعزيز دورهم في نشر ثقافة القراءة بين الطلبة. كما تتضمن فعاليات البرنامج مشاركات للأدباء وأمسية شعرية، وجلسات نقاشية بعنوان «لماذا نقرأ الأدب».

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