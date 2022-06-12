شراكة ترتقي بأكاديميات الموسيقى والكتابة الإبداعية وفنون المسرح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت وزارة الثقافة مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والهيئات التابعة لها والهيئة في المجالات كافة، التي تخدم مختلف القطاعات الثقافية من حيث التنسيق والتطوير والتنفيذ للمشاريع والمبادرات والفعاليات.

ووقع الاتفاقية من جانب الثقافة وزيرها الأمير بدر بن فرحان، ومن جانب الهيئة وزير السياحة والأمين العام وعضو مجلس إدارة الهيئة أحمد الخطيب.

وتتضمن الاتفاقية أوجها متعددة، من أبرزها التعاون في تنمية البنية التحية الثقافية بأصول مختلفة تخدم القطاع الثقافي والفني الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمحافظة الدرعية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات ثقافية وتراثية مشتركة، لتطوير عدد من الأصول التعليمية ضمن المخطط الرئيس لبوابة الدرعية، بما في ذلك أكاديميات للموسيقى والكتابة الإبداعية، وفنون المسرح، والعمارة، والخط العربي، وفنون الطهي، إلى جانب متحف للفنون الرقمية وآخر للفنون المعاصرة.

وقال وزير الثقافة «تجسد الاتفاقية مع الهيئة ببنودها وأطرها الشاملة نموذجا للتكامل بين الوزارة والهيئة، وتعد مثل هذه الشراكات أساسا لمهمتنا المشتركة لدعم تطوير المنظومة الثقافية في المملكة والحفاظ عليها».

وأضاف «نقف اليوم أمام مرحلة جديدة من مراحل بناء الإنسان والمكان استنادا إلى الهوية والتاريخ العريق للمملكة، حيث يشمل الاتفاق بين الوزارة والهيئة مسارات تصب باتجاه عمق الرمزية التاريخية للدرعية مع الأخذ بالاعتبار تطوير البنية التحتية ومواكبة متطلبات التطوير، وكل ذلك لم يكن ليتحقق لولا الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين».

وتابع «سنواصل العمل مع شركائنا في الهيئة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، من خلال الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية المتعددة، وكذلك المشاريع الكبرى التي ستسهم بشكل فاعل في جذب الفرص الاستثمارية وتحقيق الاستدامة بما يخدم حاضر المواطن ومستقبله».

من جانبه، قال الخطيب «تشرفنا في الهيئة بتوقيع المذكرة، والتي شملت مجالات، من شأنها تعزيز الجوانب التطويرية لبوابة الدرعية، وتحويلها إلى وجهة سياحية وثقافية واستثمارية ضخمة، من خلال التكامل في المبادرات الفاعلة لبلوغ أهداف رؤية المملكة 2030 لوطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، رافعا أسمى آيات الشكر والامتنان والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم الكبير والرعاية العظيمة التي تحظى بها الدرعية».

الشراكة ستسهم في:

