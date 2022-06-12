منتدى دولي عن الذكاء الاصطناعي في الاستشعار عن بعد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالشراكة مع جامعة السلطان قابوس ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والجمعية الدولية لعلوم الأرض والاستشعار عن بعد، في العاصمة العمانية مسقط حتى 16 يونيو الحالي، المنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي في الاستشعار عن بعد لإدارة الأوبئة والكوارث الطبيعية. ويشارك في المنتدى ممثلون من وزارات الداخلية في الدول العربية ومستخدمو بيانات رصد الأرض العاملين في مجال المخاطر والكوارث الطبيعية. ويهدف المنتدى الى توفير المعرفة والتطبيق العملي على ماهية وكيفية دمج التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في إنتاج خدمات رصد الأرض الموجهة للمستخدم النهائي التي يمكن توسيع تطبيقاتها بسهولة ودقة، إلى جانب شرح الفهم الأساسي والعملي للتقنيات الجغرافية المكانية وتطبيقات إدارة المخاطر في العالم الواقعي باستخدام الأدوات المتكاملة للذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لإنتاج حلول ذات قيمة مضافة في مجال المخاطر والضعف. ويهدف المنتدى الى توفير المعرفة والتطبيق العملي على ماهية وكيفية دمج التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في إنتاج خدمات رصد الأرض الموجهة للمستخدم النهائي التي يمكن توسيع تطبيقاتها بسهولة ودقة، إلى جانب شرح الفهم الأساسي والعملي للتقنيات الجغرافية المكانية وتطبيقات إدارة المخاطر في العالم الواقعي باستخدام الأدوات المتكاملة للذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لإنتاج حلول ذات قيمة مضافة في مجال المخاطر والضعف. ويأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مجال إدارة الأزمات من خلال استحداث البرامج العلمية والتدريبية المتعلقة بالتقنيات الحديثة مثل تقنيات الفضاء، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونظم المعلومات الجغرافية، نظرا لدورها الفاعل والاستباقي للحد من مخاطر الأزمات والكوارث. برنامج المنتدى:





محاضرات وورش عمل يشارك فيها مختصون في مجال رصد الأرض.



دور صور الأقمار الاصطناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الجغرافية.



مساعدة صناع القرار والفنيين على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.



مواجهة الكوارث الطبيعية وإدارتها والحد من خسائرها.



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