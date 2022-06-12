«صناع الأفلام» يدعم المواهب الوطنية الهواة والمحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة استقبال التسجيل في برنامج «صناع الأفلام» حتى 14 يوليو المقبل، وهو اليوم الذي سيتم فيه إنهاء فرز طلبات المشاركات واختيار المرشحين، ومن مبدأ إيمان وزارة الثقافة بأن الموهوبين والمبدعين من أبناء المملكة في قطاع الأفلام هم حجر الأساس والمحرك الرئيس لتنمية القطاع لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال، أطلقت الهيئة هذا البرنامج في العديد من تخصصات صناعة السينما، بالتعاون مع أهم المدربين والخبراء ورواد صناعة السينما حول العالم؛ وهو برنامج مقدم لكل من يطمح في العمل والالتحاق بصناعة السينما من المبتدئين والمحترفين، والسعي إلى تطويرها في كافة الجوانب لترسيخ الحضور السعودي في قطاع صناعة السينما محليا وعالميا. وسعت الهيئة إلى أن يحقق البرنامج الفائدة المرجوة، وذلك من خلال تصميم مسارات مرنة وشاملة تتناسب مع مختلف مستويات المشاركين بمختلف اهتماماتهم وميولهم، منه مسار الهواة والمبتدئين، والذي يخدم المهتمين في مجال صناعة الأفلام من الهواة والمبتدئين الذين يملكون الشغف والمهارة ولا ينقصهم سوى الخبرة لصقل مهاراتهم ومساعدتهم في التعرف على جميع مجالات القطاع من خلال التعاون مع أهم المؤسسات ذات العلاقة لتوفير برامج أكاديمية شاملة. فيما يخدم مسار الممارسين والمحترفين، ذوي الخبرة من خلال تقديم دورات متخصصة مستقلة لكل مجال من مجالات صناعة الأفلام ككتابة السيناريو وتحريك الصور والإنتاج، لتسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز خبراتهم. أهداف البرنامج:





بحث واكتشاف المواهب الوطنية المبدعة والفذة



السعي إلى تنميتها وتطويرها في مجال صناعة الأفلام والسينما



خلق الظروف المناسبة لإحداث قفزة نوعية في مجال صناعة الأفلام المحلية



ترسيخ الحضور السعودي والارتقاء بالمحتوى الفني لتحقق المعايير العالمية



دعم وتعزيز شغف وحب الجمهور بقطاع صناعة السينما والأفلام



إنتاج أعمال فنية نموذجية عالية الجودة على كافة الأصعدة



أهلية المشارك



يلتزم المشارك بالمصداقية التامة في جميع مراحل البرنامج



لا يحق للمشارك نسخ أو تكرار أو اقتباس مشاركة أخرى؛ وفي حال حدوث ذلك يتم إلغاء المشاركة



يحق لإدارة البرنامج استبعاد المشارك إذا تبين عدم أهليته وفقا للشروط والأحكام أو التوجه العام للبرنامج



في حالة إقصاء مشارك من البرنامج، يحق لإدارة البرنامج اختيار مشارك بديل وفقا لذات الشروط والأحكام



يقر المشارك بأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة ومحدثة



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