أمير مكة يستعرض آخر تطورات وأعمال إزالة عشوائيات جدة

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وفي بداية الاجتماع رفع أمير المنطقة شكره وتقديره للقيادة الحكيمة على الدعم الذي يحظى به المشروع، مثمنا التوجيهات الصادرة بسرعة صرف التعويضات للمواطنين التي بدأت الأسبوع الماضي، كما قدم شكره لكافة الجهات العاملة في المشروع نظير الأعمال التي يؤدونها، فيما ثمن تعاون سكان الأحياء العشوائية مع هذه الجهات إيمانا منهم بأهمية تطوير مدينة جدة لتحقق تطلعات القيادة الرشيدة وتكون في مصاف الدول المتقدمة.واطلع الأمير خالد الفيصل على أعمال مشروع إزالة الأحياء العشوائية بجدة، واستمع لشرح عن الأعمال الحكومية التي تقدمها الجهات لسكان الأحياء العشوائية.
واستعرض أمير المنطقة آليات العمل في مشروع إزالة الأحياء العشوائية ومن أبرزها خدمات التسكين الذي يشمل ثلاث فئات، الأولى الأسر الضمانية وفئة ثانية تشمل أصحاب المنازل الساكنين في الأحياء العشوائية والمزالة ممن لديهم صكوك، واستأجرت لهم الدولة وحدات سكنية لحين استلامهم مبالغ التعويضات، أما الفئة الثالثة فهم المواطنون الذين يسكنون هذه الأحياء، وليسوا من مستفيدي الضمان، وليس لديهم صكوك وهؤلاء تتم دراسة حالتهم، ومن ثم تسكينهم، كما ستكون آلية التقديم على التعوضيات عبر التقديم على الرابط المخصص.
خدمات لسكان الأحياء العشوائية
5589 أسرة ممن أزيلت منازلهم جرى تسكينها على حساب الدولة
200 مستفيد تسلموا الإسكان التنموي
85 ألف خدمة مجانية شملت
دفع الإيجار
نقل العفش
توزيع الوجبات
الأدوية وغيرها
مشروع إزالة الأحياء العشوائية بجدة:
34 حيا يستهدف إزالتها منها
22 حيا أزيلت
12 حيا يجري العمل على إزالتها
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