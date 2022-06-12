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عبارات خرسانية لتصريف مياه الأمطار بحي الأمير فواز

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أمانة محافظة جدة عن بدء تنفيذ مشروع إنشاء 4 عبارات خرسانية على قناة تصريف مياه الأمطار «مجرى السيل»، بحي الأمير فواز الجنوبي، بتكلفة 18 مليون ريال ولمدة 12 شهرا من تنفيذه.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يتضمن إنشاء عبارة على المدخل الرئيس بطريق المنذر بن حارثة جوار بلدية الجنوب بـ3 حارات في كل اتجاه، حيث ستسهم في تحرير الحركة المرورية للمتجهين من وإلى طريق الأمير بشكل مباشر، إضافة إلى عدد من أحياء المحافظة.

وبينت أن المشروع سيتضمن تنفيذ 3 عبارات أخرى لتسهيل التنقل بين مناطق شمال وجنوب قناة تصريف مياه الأمطار «مجرى السيل»، وهي عبارتان في الجهة الغربية باتجاه طريق الفلاح، والثالثة شرق بلدية الجنوب الفرعية، وستسهم جميعها في تحسين حركة المركبات في المنطقة ورفع مستوى السلامة المرورية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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