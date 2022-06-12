عبارات خرسانية لتصريف مياه الأمطار بحي الأمير فواز

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وأوضحت الأمانة أن المشروع يتضمن إنشاء عبارة على المدخل الرئيس بطريق المنذر بن حارثة جوار بلدية الجنوب بـ3 حارات في كل اتجاه، حيث ستسهم في تحرير الحركة المرورية للمتجهين من وإلى طريق الأمير محمد بن سلمان بشكل مباشر، إضافة إلى عدد من أحياء المحافظة.وبينت أن المشروع سيتضمن تنفيذ 3 عبارات أخرى لتسهيل التنقل بين مناطق شمال وجنوب قناة تصريف مياه الأمطار «مجرى السيل»، وهي عبارتان في الجهة الغربية باتجاه طريق الفلاح، والثالثة شرق بلدية الجنوب الفرعية، وستسهم جميعها في تحسين حركة المركبات في المنطقة ورفع مستوى السلامة المرورية.
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