القيادة تهنئ روسيا باليوم الوطني والفلبين بذكرى الاستقلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية الفلبين رودريغو دوترتي، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية الفلبين رودريغو دوترتي، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق اطراد التقدم والازدهار. فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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