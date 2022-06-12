شكرا لقرائتكم خبر مخالفة كود البناء تغلق 44 مستودعا بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت اللجنة المشتركة المكونة من 7 جهات برئاسة أمانة العاصمة المقدسة للكشف على المستودعات العشوائية 44 مستودعا لمخالفتها للاشتراطات المتعلقة بكود البناء السعودي واشتراطات السلامة بالموقع وغير مرخص لها بمزاولة النشاط، وذلك خلال حملاتها التي نفذتها أخيرا.

وقال وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي «إن تلك المستودعات تعمل بطرق غير نظامية، وبعد معاينتها اتضح أنها تفتقر إلى أدنى اشتراطات ومعايير السلامة العامة، وجرى التعامل معها وإغلاقها، لما تشكله من خطورة على سكان الموقع، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

من جهة أخرى نفذت الأمانة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وبمشاركة الجهات الأمنية حملة على مواقع مباسط بيع الأعلاف والكراتين المخالفة في نطاق بلدية جنوب مكة الفرعية.

نتائج الحملة:

