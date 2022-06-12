مخالفة كود البناء تغلق 44 مستودعا بالعاصمة المقدسة

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وقال وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي «إن تلك المستودعات تعمل بطرق غير نظامية، وبعد معاينتها اتضح أنها تفتقر إلى أدنى اشتراطات ومعايير السلامة العامة، وجرى التعامل معها وإغلاقها، لما تشكله من خطورة على سكان الموقع، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.من جهة أخرى نفذت الأمانة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وبمشاركة الجهات الأمنية حملة على مواقع مباسط بيع الأعلاف والكراتين المخالفة في نطاق بلدية جنوب مكة الفرعية.
نتائج الحملة:
- إتلاف 20 طنا من الكراتين والموكيت القديم
- إغلاق 4 ورش مخالفة
- تغريم 28 ورشة للحدادة والنجارة مخالفة للأنظمة
- ضبط مستودع مخالف لتخزين قطع غيار المركبات
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