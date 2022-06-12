جمعية المودة تطلق العيادة المجانية للتعافي من إدمان الإباحية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تعتزم جمعية المودة لأول مره إطلاق العيادة المجانية للتعافي من إدمان الإباحية من خلال مركز اطمئن للإرشاد الاسري وفض النزاعات. وتعتمد خطة العلاج على عدة مراحل للعلاج، منها العلاج الدوائي وعلاج الاضطرابات والدوافع التي أدت الى الإدمان عبر جلسات فردية او جلسات ارشاد جماعي.

وأشار الأستاذ محمد آل رضي المدير العام لجمعية المودة ان البرامج والجلسات العلاجية تتضمن ثلاث قنوات رئيسية تساعد الافراد الذين يعانون من ادمان الإباحية الوصول الى الخدمة بما يتناسب مع ظروفهم الحياتية، وتتضمن الجلسات العلاجية الاستشارات الهاتفية او بالمقابلة وجلسات الكوتشينج وتشخيص وتطبيق المقاييس، كما يتضمن البرنامج البرامج الوقائية التي تحوي دورات وملتقيات مشاركات اعلامية وبرامج تطوعية ومجموعات دعم نفسي واجتماعي واسري. ويستطيع الراغبين بالحصول على الخدمة العلاجية من التسجيل عبر روابط حجز المواعيد في موقع الجمعية او رقم الجمعية الموحد.

وأوضح آل رضي بأن مركز اطمئن يقدم عدة خدمات وبرامج تهدف الى تحسين جودة حياة الاسرة من خلال الخدمات الارشادية المتنوعة عن طريق الهاتف والمقابلة والإرشاد الالكتروني، الارشاد الهاتفي او الالكتروني كما يقدم المركز خدمات الإصلاح وفض النزاعات على ايدي مؤهلين ذوو كفاءة عالية تحكمهم قيم ومعايير المصلح الاسري. كما يقوم المركز بتقديم مجموعات الدعم تستهدف حل قضايا اسرية. فتقدم الجمعية مجموع دعم المطلقات والامهات، ومجموعات دعم تعديل سلوك المعتدين لتدريبه على مهارات التواصل الفعال وسعادة الاسرة. وأشار آل رضي بأن مركز اطمئن استقبل أكثر من 255,683 ألف استشارة منذ تأسيسه، واستفاد من خدمات المركز خلال العام 2021م أكثر من 15,000 ألف مستفيد. وبلغت نسبة انجاز المستهدفات للمركز لنفس العام 101%. كما أشار آل رضي بأن 68% من الخدمات المقدمة من خلال المركز تتركز في خدمات الهاتف الارشادي لسهولة الوصول المستفيدين الى خدمة من أي منطقة بالمملكة وبلغت نسبة الإصلاح 62.78% وسجل المستفيدون 91% كمستوى رضاهم عن الخدمة المقدمة.