بدء التسجيل في رالي داكار السعودية 2023

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المروجة لرالي داكار السعودية، التي تعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ومنظمة «أموري سبورت» المنظمة لرالي داكار، عن فتح باب استلام طلبات المشاركة في النسخة 45 من رالي داكار السعودية 2023 اعتبارًا من الإثنين 6 يونيو، على أن يتم إغلاق باب تقديم الطلبات يوم 31 من شهر أكتوبر المقبل.

وتبرز هذه النسخة، التي تنظم في السعودية بالكامل للعام الرابع على التوالي، بمسارات جديدة بنسبة 70 في المئة، مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، وتمتد هذه النسخة أيضًا على مدار 14 مرحلة، وأخرى تمهيدية، وذلك للمرة الأولى منذ 2018، ليفتح المجال أمام المشاركين لاستكشاف أروع المناظر الطبيعية الخلابة والمناطق الأثرية في السعودية، كما سيخوض المتنافسون تحديات جديدة من شأنها رفع مستوى التشويق والحماس.

وسيبدأ المشاركون في الوصول إلى السعودية يومي 27 و28 ديسمبر المقبل، على أن تنطلق منافسات النسخة 45 من رالي داكار السعودية عبر مرحلة تمهيديَّة من مخيم على ضفاف البحر الأحمر يوم 31 ديسمبر 2022، حيث تُحدّد نتيجتها ترتيب انطلاقة المرحلة الأولى يوم 1 يناير 2023، وسيعبر بعدها الرالي السعودية من غربها إلى شرقها، ويجتاز خلاله المتسابقون 14 مرحلة على مدار 15 يومًا من المنافسات، منها 3 مراحل في صحراء الربع الخالي، إحداها ماراثونية، قبل أن يحطوا رحالهم في الدمام، يوم 15 يناير 2023 إيذانًا بنهاية الرالي.

ويعتبر مسار رالي داكار السعودية 2023 هو الأطول للمراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت منذ عام 2014، بمسافة تقدر بنحو 5000 كلم، ويتراوح طول المراحل الخاصة بين 350 – 500 كم، بعد تقليل مسافة مراحل الربط على طول المسار، ومن المقرر أن تعلن شركة رياضة المحركات السعودية ومنظمة أموري سبورت لاحقًا، عن الجدول الزمني المفصل للرالي ويوم الراحة والمدن التي سيعبر الرالي من خلالها.