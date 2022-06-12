محمد بن مسعود - الدمام - هدد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، سكان لبنان باحتمالية اندلاع حرب، في تصريحات نقلتها العربية في خبر عاجل. ولفت رئيس أركان جيش الاحتلال إلى أنه في حال اندلاع حرب ستكون الخسائر ضخمة، وسيتم تنفيذ قصف مدمر وواسع على الأراضي اللبنانية. ولفت إلى أن الاحتلال سيعطي تحذيرا مسبقا لسكان الحدود اللبنانية للمغادرة قبل اندلاع أي حرب، مشيرا إلى أن التوتر القادم مع لبنان سيشهد قصفا غير مسبوق.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يلمح لاحتمالية وقوع حرب مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.