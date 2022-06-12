محمد بن مسعود - الدمام - مقطع فيديو يوثق حادث مروع لسيارة تسير بسرعة جنونية اصطدمت بأخرى في الرياض (شاهد)

وثق مقطع فيديو، حادث مروع سيارتين على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول في الرياض بسبب السرعة الزائدة. وظهر في الفيديو، مركبة تسير بسرعة جنونية على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، مما أدى إلى اصطدامها بأخرى. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وعلق المواطن الذي وثق الفيديو على الحادث المروع، قائلا:” لا حول ولا قوة إلا بالله”، حيث حظي الفيديو بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.

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