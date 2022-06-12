الإرياني: الحوثي لم ينفذ أيا من التزاماته في إعلان الهدنة وتنصل من التزام فتح المعابر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، إن جماعة الحوثي لم تنفذ أيا من التزاماتها في إعلان الهدنة وتنصلت من التزام فتح المعابر.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “كشفت الهدنة الاممية ومفاوضات الأردن من جديد للداخل والخارج حقيقة مليشيا الحوثي الارهابية، وانها من تقف حجر عثرة امام جهود التهدئة واحلال السلام، وتحاصر المدنيين، وتنهب الايرادات لصالحها بدل توجيهها لدفع مرتبات الموظفين، وتتخذ من الملف الانساني مادة للتضليل والابتزاز والمساومة”.