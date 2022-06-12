اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يبحث مع ملك الاردن القضايا ذات الاهتمام المشترك

محمد بن مسعود - الدمام - جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة.
وخلال الاتصال، أكد جلالتاهما متانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيزها في شتى الميادين.
كما جرى التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين المملكتين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.
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