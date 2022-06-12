اخبار الخليج – أساتذة اللغات يبحثون جدلية العقل والجمال في البلاغة العربية.. الحياني ينتصر إلى التأويل الجمالي في فهم فنون البلاغة

محمد بن مسعود - الدمام - دعا العالم العراقي الدكتور محمود خليف الحياني إلى إعادة فهم البلاغة العربية لا بوصفها أساليب لغوية تخضع للمنطق العقلي بل بوصفها فنونا كلامية تخضع للتأويل الجمالي، داعيا في هذا المقام إلى التفريق بين مفهومي اللغة والكلام حيث تشكل اللغة عنصرا من عناصر الكلام الذي تتشكل دلالاته في سياقاته الزمنية والمكانية.

وقد انطلق الحياني في ندوة البلاغة العربية التي أدارها باقتدار كبير أستاذة اللغة العربية المتخصصة في مجال البلاغة الدكتور ة رفيقة بنت رجب، انطلق نحو مقاربةِ البلاغة العربية بين الإنتاج العقلي والتأويل الجمالي راصدًا التحولات الكبرى التي صحبت البلاغة العربية مستندا إلى ما طرحه العديد من علماء البلاغة، ليخلص إلى أن التحول الخطير في الحضارة الانسانية عمل على إيجاد قوانين وطرق جديدة في التفكير، فالبراغماتية التي طبعتها الحضارة والعمران على الحياة العربية أخذت تفعل دورها في تحويل ملكة اللسان ومن ضمنها البلاغة إلى صناعة ، وأصبحت هذه الصناعة تحتاجُ إلى مصطلحات يتم على ضوئها تحديد المفاهيم.

وحين انطلق الحياني في رصد تحول في البلاغة العربية وفي مقدّمتها البراءة والذّوقية أو الملكة بحسب إبن خلدون في فهم الذوق البلاغي، فالملكةُ في البداية كانت تتحكم في فن البلاغة وفروعها حتى حدث انفصالٌ خطيرٌ بين الملكة والصناعة.

ورأى الحياني أن من صفات المعلم أو صاحب مهنة التّعلم أن يبحث بصورة مستمرةٍ عن مصطلحات علمية لكي يقنن بها علمَهُ لكي يساعده المصطلح في وصول المعلوم إلى المتلقي بسهولة ويسر فالمصطلحات هي مفاتيحُ العلم.

أما الإشكالية التي واجهت البلاغة العربية في بداياتها بحسب الحياني فهي حالة التخبط والتداخل بين المصطلحات وعدم الوصول إلى الاستقرار المفاهيمي للمصطلحات، ويعلل الدكتور محمود هذا الأمر بقوله:» لذلك احتاج العقلُ البلاغيُّ إلى قرونٍ كثيرةٍ لكي يتم تحديدَ المفاهيم والمصطلحات على أساس المنطق الأرسطي للفلسفة عند السكاكي».

وخلص إلى أن العقل السليم لا يقبل فرضيات النقاد والباحثين في أنّ السكاكي جمد البلاغة، لأنّ الظروف السياسية، والإجتماعية قد أثّرت على كلّ علوم اللسان مما أدى إلى انتهاء البلاغة في مدرسة السكاكي والتي ولدت شروحاتْ ومختصراتْ مدرسيةْ تحاولُ توصيلَ وفهمَ أقسام البلاغة وفروعها بسهولةٍ إلى الطلاب والمثقفين، فأصبح كلُّ شيء ٍمهنةً وصناعةً من بعده».

وتطرق الحياني إلى السجال بين الحقيقةِ والمجاز وإثبات أنّ القرآن كان له دورٌ في دخول البلاغة في سباق العلومِ الأساسية أو الرئيسة التي يحتاجها العالمُ والفقيهُ في فهم القرآن، فأصبح كلُّ فريقٍ يحاولُ أن يتكأَ إلى كلامِ العربِ في إثبات أسلوبٍ بلاغيّ ، وفنٍ بلاغيّ، وليس بالغريبِ أن يكونَ أوّلَ كلامٍ يمكنُ أن يحدث فيه إشكالية في فهم اللّغة هو تفسيرُ قوله تعالى: «طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٥﴾ الصافات،والذي كان جوابها الشافي هو بيتٌ لإمرىء القيس يؤكد أنّ هذا الأسلوبَ موجودٌ عند العرب، وأنّ لغة القرآنَ نزلت بلسانِ العرب، فأصبح بمرور الوقت الشعرُ الجاهلي أصلٌ بعد أن كان فرعًا على نّص القرآن، وأصبح العقل التأويلي هو الخلفية أو المكتبة اللغوية التي يمكنُ أن تساعد المفسر في فهم بعض الاستعارات، والبلاغة القرآنية».

وفي تعقيبه العلمي على ما طرحه الحياني، أثنى رئيس قسم الاعلام والعلاقات العامة بالجامعة الأهلية الدكتور علي عمران على الجهد الواضح في فهمِ وتحليلِ العلاقة الجدلية بين الإنتاج العقلي والتأويل الجمالي للبلاغة العربية، داعيا إلى التوسع في الاستعانة بالمراجع والمصادر التي من شأنها إماطة اللثام عن قضايا معرفية آخرى خاصة متصلة بالموضوع من قبيل كتاب: أصول البلاغة لميثم البحراني، وكتاب الإشارات والتنبيهات للجرجاني .

وشهدت الندوة التي نظمتها كلية الآداب والعلوم بالجامعة الأهلية تحت رعاية البروفيسور عبدالله الحواج الرئيس المؤسس رئيس مجلس الأمناء اهتماما ومتابعة واسعة من العديد من الباحثين والمختصين في اللغة العربية من مملكة البحرين وعدة بلدان عربية، قدم عدد منهم مداخلات نوعية وثرية.