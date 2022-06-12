التعيلم : الـ 7 صباحا موعدا لبداية الاختبارات التحريرية - #عاجل

حددت وزارة التعليم الساعة السابعة صباحا موعدا لبداية الاختبارات التحريرية حضوريا لجميع المراحل اعتبارا من يوم الأحد السابع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري كما حددت التعليم موعد اجراء اختبار الدور الثاني لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي المتوقع تخرجهم والتي ستجرى بدءا من يوم الأحد 18 / 12 / 1443 وحتى يوم الخميس 22 / 12 /1443 ويكون اختبارهم عبر لجان مركزية على مستوى إدارة التعليم وذلك وفق الإجراءات التالية:

• حصر الطلاب المتوقع تخرجهم على مستوى إدارة التعليم.

• تحديد وتجهيز المقر الذي سيطبق فيه الاختبارا على أن يسع لاختبار 500 طالب، حال زاد العدد يمكن فتح مقر اخر.

ويشكل مدير التعليم لجنة اشرافية برئاسته وعضوية كل من المساعدين للشؤون التعليمية، ومدير الاختبارات والقبول للإشراف والمتابعة لأعمال اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم للعام الدراسي 1443هـ، وتكون مهامهم على النحو التالي:

* تقوم اللجنة الاشراعية بتشكيل اللجنة التنفيذية ويرأسها مدير/ة الاختبارات والقبول وبعضوية مدير للمقر ومعلمين في المواد المستهدفة (معلم لكل 100 طالب) ومراقيين للجان (مراقب لكل 25 طالبا) وحارس للمقر به تقوم اللجنة التنفيذية بإدارة التعليم بتنفيذ أعمال اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية ومن مهامها الآتي:

تحديد المواد الدراسية المستهدفة وإعداد جداول الاختبارات.

* تجهیز نماذج الاختبارات، والنماذج البديلة.

* مراقبة اللجان والتصحيح والرصد وإخراج النتائج.

* طباعة شهادات الطلاب الخريجين.

كما حددت وزارة التعليم موعد بداية اختبار الدور الثاني للطلاب والطالبات موعد اختبارات الدور الثاني للطلبة المنتقلين والمرحلين مع عودة الهيئة الادارية ، على أن تتم عمليات والرصد في الاسبوع الأول من عودة المعلمين للعام الدراسي 1444 على أن تبدأ اختبارات مواد التعثر لنظام المسارات في المواد التي لم ينجح فيها الطالب في اختبار الدور الثاني مع عودة المعلمين ولمدة أسبوعين.

وأكدت وزارة التعليم على منع تحويل اختبارات الدور الثاني للطلبة بين مدارس الإدارة وبين إدارات التعليم.

الاختبارات البديلة من صلاحية مديري المدارس.

وبينت وزارة التعليم آلية الاختبارت واستكمال التقويم في الصفوف الدراسية (الأول والثاني الابتدائي ورياض الأطفال)، مؤكدة على استكمال تقويم أداء الطلاب بجميع معايير التقويم المدرجة في نظام نور الجميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الثالث، ورصد النتائج في نظام نور واستخراج نتائج الطلاب واشعاراتهم قبل نهاية دوام يوم الخميس 1 / 12 / 1443.

بداية اختبارات الدور الثاني

وحددت الآلية في الصفوف الدراسية (من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي) بحيث تعلن المدرسة الإعلان عن جدول الاختبارات قبل موعدها بوقت كاف على الا تتجاوز مواد الاختبار مادتين في اليوم الواحد، ومادة واحدة فقط لطلاب وطالبات التربية الخاصة مع التاكيد على ربط جميع الطلاب في نظام نور بأولياء أمورهم وتكليف المعلمين المعلمات بإعداد أسئلة الاختبارات للدور الأول الفصل الدراسي الثالث وبديله والدور الثاني وبديلة ومواد التعثر ونماذج الإجابة وتسليمها الإدارة المدرسة) وتنفيذ اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني اعتبارا من يوم الأحد 20 ذي القعدة الجاري ضمن اليوم الدراسي والانتهاء من رصد درجات أعمال السنة للفصل الدراسي الثالث قبل نهاية دوام يوم الخميس 28 / 11 / 1443 وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس غرة شهر ذي الحجة واستكمال تقويم أداء الطلاب و المواد التي تقوم تقويما مستمرا ورصد درجاتها قبل نهاية دوام يوم الخميس 21/11 /1413هـ، مؤكدة على الالتزام بضوابط التصحيح الآلي عند تطبيقه والانتهاء من رصد الدرجات ومراجعتها وتدقيقها في نظام نور وإغلاق الدرجات واستخراج نتائج الطلاب.

وبينت التعليم أن تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة هي من صلاحيات مدير/ ة المدرسة دون الحاجة لموافقة إدارة الاختبارات والقبول.