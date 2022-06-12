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إغلاق باب التسجيل لحجاج الداخل

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم، عن إغلاق باب التسجيل لحجاج الداخل، مشيرة إلى أن الأولوية هي للمحصن ومن لم يحج سابقا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن أعداد المتقدمين للحج من داخل بلغت أكثر من 390 ألفا، مضيفة أن اختيار المرشحين سيتم بالقرعة الإلكترونية.

وكانت الوزارة اشترطت على من يرغب في التسجيل للحج من حجاج الداخل، سواء كان مقيما أو مواطنا، ألا يتجاوز عمره 65 عاما.

وأعلنت المملكة في التاسع من الشهر الماضي أنها ستسمح لما يصل إلى مليون شخص بأداء فريضة الحج هذا العام، من داخل وخارج المملكة، وذلك في زيادة كبيرة لأعداد الحجاج بعد عامين من القيود الصارمة بسبب فيروس .


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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