إغلاق باب التسجيل لحجاج الداخل

وقالت الوزارة، في بيان، إن أعداد المتقدمين للحج من داخل السعودية بلغت أكثر من 390 ألفا، مضيفة أن اختيار المرشحين سيتم بالقرعة الإلكترونية.
وكانت الوزارة اشترطت على من يرغب في التسجيل للحج من حجاج الداخل، سواء كان مقيما أو مواطنا، ألا يتجاوز عمره 65 عاما.
وأعلنت المملكة في التاسع من الشهر الماضي أنها ستسمح لما يصل إلى مليون شخص بأداء فريضة الحج هذا العام، من داخل وخارج المملكة، وذلك في زيادة كبيرة لأعداد الحجاج بعد عامين من القيود الصارمة بسبب فيروس كورونا.
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