تجديد بطاقة الهوية إلكترونيا عبر أبشر

ويمكن للمواطنين والمواطنات الاستفادة من الخدمة في حال تبقي (180) يومًا أو أقل على انتهاء بطاقة الهوية الوطنية، بحيث يرفع المستفيد من خلال حسابه في منصة أبشر صورة شخصية تتماشى مع اشتراطات ومتطلّبات الخدمة، وطلب إيصال البطاقة إلى عنوانه.
وتأتي هذه الخدمة امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية في توفير الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات وإتمام تنفيذ خدماتهم ذاتيًا، ودعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي، بما يعزّز من جودة الحياة ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
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