تجديد بطاقة الهوية إلكترونيا عبر أبشر

أطلقت وزارة الداخلية خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر الإلكترونية، التي تمكّن المواطنين والمواطنات من طلب التجديد إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية، باستخدام أحدث تقنيات التعرّف على الوجه.

ويمكن للمواطنين والمواطنات الاستفادة من الخدمة في حال تبقي (180) يومًا أو أقل على انتهاء بطاقة الهوية الوطنية، بحيث يرفع المستفيد من خلال حسابه في منصة أبشر صورة شخصية تتماشى مع اشتراطات ومتطلّبات الخدمة، وطلب إيصال البطاقة إلى عنوانه.

وتأتي هذه الخدمة امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية في توفير الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات وإتمام تنفيذ خدماتهم ذاتيًا، ودعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي، بما يعزّز من جودة الحياة ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.