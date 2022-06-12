القبض على مواطن بحوزته 330 كيلوجراما من القات

التعيلم : الـ 7 صباحا موعدا لبداية الاختبارات التحريرية حددت وزارة التعليم الساعة السابعة صباحا موعدا لبداية الاختبارات التحريرية حضوريا لجميع المراحل اعتبارا من يوم الأحد السابع... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 13 ذو القعدة 1443 هـ 13 ذو القعدة 1443 هـ

إغلاق باب التسجيل لحجاج الداخل أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم، عن إغلاق باب التسجيل لحجاج الداخل، مشيرة إلى أن الأولوية هي للمحصن ومن لم يحج سابقا.وقالت... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 13 ذو القعدة 1443 هـ 13 ذو القعدة 1443 هـ

تجديد بطاقة الهوية إلكترونيا عبر أبشر أطلقت وزارة الداخلية خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر الإلكترونية، التي تمكّن المواطنين والمواطنات من طلب التجديد... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 13 ذو القعدة 1443 هـ 13 ذو القعدة 1443 هـ

البدء في منع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة خلال الحج بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطبيق إجراءات منع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة، وذلك ضمن مجموعة إجراءات احترازية اتخذتها... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 13 ذو القعدة 1443 هـ 13 ذو القعدة 1443 هـ

جامعة نورة تطلق دورات في تطوير مهارات اللغة الإنجليزية يعتزم معهد اللغة الإنجليزية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إطلاق البرنامج الصيفي لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية لعام 1443... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 13 ذو القعدة 1443 هـ 13 ذو القعدة 1443 هـ

المجلس الصحي يناقش الإطار الموحد لمنح الامتيازات السريرية رأس وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي فهد الجلاجل، اليوم، الاجتماع الثامن والتسعين للمجلس. وتم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 13 ذو القعدة 1443 هـ 13 ذو القعدة 1443 هـ

15 يونيو.. بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطبيق القرار الوزاري رقم (3337) وتاريخ 15 / 7 / 1435هـ، القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 13 ذو القعدة 1443 هـ 13 ذو القعدة 1443 هـ

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