جامعة نورة تطلق دورات في تطوير مهارات اللغة الإنجليزية

يعتزم معهد اللغة الإنجليزية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إطلاق البرنامج الصيفي لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية لعام 1443 للسنة الرابعة على التوالي؛ ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات اللغوية بأسلوب عصري لجميع الفئات العمرية.

ويشمل البرنامج العديد من الدورات التي تستهدف مهارات مختلفة، ومنها: تطوير مهارات اللغة الإنجليزية العامة والأكاديمية، والتأهيل لاختبار الأيلتس ودورات متخصصة في الكتابة والمحادثة وتقدم حضوريًا أو عن بعد، بطرق تفاعلية، تستمر لمدة 4 أسابيع بمعدل 40 ساعة تدريبية، تتخللها أنشطة صفيّة وأنشطة لا صفيّة لتعزيز استخدام اللغة في الحياة اليومية.

وتهدف دورة اللغة الإنجليزية العامة إلى تزويد المتدربات بأساسيات التحدث باللغة الإنجليزية، ومهارات الاتصال الضرورية المستخدمة في الحياة اليومية.بينما دورة اللغة الإنجليزية الأكاديمية تركز على تطوير المهارات الأكاديمية، والتواصل في إطار أكاديمي، وتزويد المتدربة بالأدوات المناسبة التي تؤهلها لتخصصها المستقبلي المختار أو للدراسة في برامج بحثية أو دراسات عليا.

وتركز دورة الإعداد لاختبار الأيلتس على المساهمة في تحقيق أهداف المتدربة الوظيفية، والحصول على فرص قبول في التعليم العالي عن طريق تطوير المهارات اللغوية الأربع القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة والتدريب على إتقانها لتحقيق أفضل النتائج في الاختبار.

وتهدف الدورة المقدمة للأطفال إلى تعليم اللغة الإنجليزية للمتدربات في إطار يشجعهم على المشاركة في أنشطة لغوية تعزز من ثقتهم في استخدام اللغة.

يذكر أن المعهد أنشئ بعد موافقة معالي وزير التعليم عام 1439 انطلاقا من رؤية المملكة 2030 ويضم حوالي 240 عضو هيئة تدريس لنخبة من المعلمات ذوات الخبرات والكفاءات العالية يرمي إلى تحقيق إحدى ركائز الرؤية في تزويد الطلاب والطالبات بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل.

ويشار إلى أن المعهد حصل مؤخرا على الاعتماد الأكاديمي من منظمة إيكوالز الأوروبية للتقييم والاعتماد والجودة في الخدمات اللغوية EAQUALS ليكون بذلك أول معهد تحت مظلة وزارة التعليم يحصل على هذا الاعتماد، وذلك بعد إتمام المعهد تطبيق معايير الجودة كافة ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي التي تطبقها المنظمة على برامج اللغة الإنجليزية، وللتسجيل يمكن الدخول عبر الرابط:

https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Eli/Announcements/Pages/announ005.aspx