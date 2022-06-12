شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تعلن رفع الرسوم الجمركية لـ 99 سلعة عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان عن رفع الرسوم الجمركية لعدد 99 من السلع لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية

وأوضح أن تعديل فئة الرسوم الجمركية للسلع جاء بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

كما جاء بناءً على اقتراح من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على أن تجرى دراسة مشتركة من كلتا الجهتين، لبيان الأثر الاقتصادي المتوقع قبل إجراء أي تعديل.

وكذلك بناءً على طلب كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على محضر اجتماع (وزير المالية، ووزير الاستثمار، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية) المنعقد في يوم الأحد 16/ 4/ 1443هـ الموافق 21/ 11/ 2021م.

وأيضا بعد الاطلاع على محضر اتفاق كلا من (وزير المالية، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية) المعتمد في يوم الأربعاء 9/ 11/ 1443هـ الموافق 8/ 6/ 2022م.