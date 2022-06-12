“الاتصالات” و “تدوير” توقعان مذكرة تفاهم لتدوير النفايات وتجديد الأجهزة الإلكترونية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة تدوير البيئة الأهلية «تدوير»؛ بهدف التعاون في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وتجديد الأجهزة الإلكترونية، وذلك ضمن التزام الوزارة بتطبيق مفهوم الاستدامة، وتماشيًا مع تطلعات رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحياة وحماية البيئة، بما ينسجم مع مبادرتَيْ «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.
وبموجب المذكرة التي وقعها من جانب الوزارة وكيلها المكلف للتقنية إبراهيم الناصر، ومن جانب الشركة عضوها المنتدب ناصر الذويب، سيتعاون الجانبان في: إنشاء مركز لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وتجديد الأجهزة الإلكترونية بطاقة استيعابية تقارب الـ15 ألف جهاز في الشهر، وذلك خلال خمس سنوات، إضافة إلى ذلك سيتعاونان في تطوير منتجات وخدمات مستقبلية لدعم إعادة التدوير وتجديد الأجهزة، كما يسعيان عبرها إلى جذب رواد الأعمال والشركات الناشئة إلى قطاع تدوير النفايات الإلكترونية من خلال تنفيذ بعض المشاريع ذات الصلة في سلسة ومراحل إمداد وتوزيع الفرصة/المنتج.
وتشتمل المذكرة أيضًا على عدة بنود, في مقدمتها: تنظيم ورش عمل تشارك فيها جميع الجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص بهدف تبصيرها بأهمية تدوير وتجديد الأجهزة الإلكترونية ومشاركتها سلسلة ومراحل الإمداد وتوزيع المنتج، إلى جانب نقل المهارات والمعارف للسوق السعودي، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز المحتوى المحلي.
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