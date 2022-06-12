محمد بن مسعود - الدمام - “الجوازات السعودية ” إصدار جوازات التابعين “12 عاما فأعلى” يستوجب استخراج “هوية وطنية”

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار جوازات السفر للتابعين يستوجب على الأب إصدار بطاقة الهوية الوطنية لهم، وذلك للفئات العمرية 12 سنة فأعلى.

وكانت «الجوازات» قد أكدت في وقت سابق على المواطنين الراغبين في إصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين لهم من عمر 12 عاما فأكثر، تسجيل الخصائص الحيوية لهم (البصمة والصورة)، وذلك عن طريق حجز موعد إلكتروني لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية لإصدار الهوية الوطنية في مناطق السعودية كافة قبل تقديم طلب الإصدار أو التجديد.

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ودعت إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة «أبشر» لإصدار أو تجديد جواز السفر وتسلّمه عبر العنوان الوطني (سبل)، منوهة بأهمية المحافظة على الجوازات داخل وخارج السعودية وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.

من جهتها، كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن استخراج بطاقة الهوية الوطنية للذكور والإناث يكون اختياريا بين سن 10 – 15 عاما بعد موافقة ولي الأمر، وعند إكمال 15 عاما يكون الحصول عليها إلزاميا.