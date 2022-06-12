اخبار الخليج – نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي يشارك في النسخة العاشرة من منتدى الفكر والثقافة في المغرب

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي على أن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت في توازنات القوى الدولية والمجتمعات الانسانية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى مواقف دول الخليج المحايدة في معالجة الأحداث العالمية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في النسخة العاشرة من منتدى الفكر والثقافة (تحالف مراكز الفكر والثقافة العربية)، الذي استضافه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بالمملكة المغربية، بحضور سعادة السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، التي ترأست الجلسة الأولى من المنتدى، ونخبة من المفكرين والمثقفين والأكاديميين العرب.

وقال معاليه بأن البنى التحتية الصحية والاستعدادات الطبية أصبحت من أبرز محددات المستقبل في فترة ما بعد كورونا إضافة إلى ما احدثته الحرب الروسية الاوكرانية من تجاذبات غيرت موازين القوى، مما أعاد ترتيب أولويات الدول العربية والخليجية في مختلف آفاقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتشكيل منهجيات وأطر التحالفات لجيو سياسية والاقتصادية، مشيراً الى مواقف دول الخليج العربي المحايدة والتي استطاعت ان تؤثر في توازنات القوى بما يراعي مصلحة الامن السلام العالمي، مضيفاً بأن الحرب الروسية الاوكرانية الحالية أحدثت نقلة نوعية في عمليات الاستقطاب السياسي والاقتصادي العالمي وأصبحت المنطقة العربية ذات نفوذ واستقلالية مؤثرة وسط التجاذبات الدولية بفعل هذه الحرب.

وأشاد معاليه بالجهود التي يبذلها معالي الدكتور جمال السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ورئيس مجلس أمناء تحالف مراكز الفكر والثقافة العربية لضمان استمرارية هذه اللقاءات، ودور الأمانة العامة للمنتدى والتي تتخذ مملكة البحرين مقراً لها على جهود المتابعة والتنسيق ، وثمن دور الاستاذ محمد توفيق ملين رئيس المركز الملكي للدراسات الاستراتيجية على اقامة هذه الندوة حضوريا بعد انقطاع دام لأكثر من عامين، وحسن الاستضافة والتنظيم، ومنوهاً لما وصلت إليه المغرب من تطور في شتى القطاعات.