حسم الجدل حول سبب سقوط طالب ثانوية من الدور الثالث بعد مرافقته 3 من زملائه إلى سطح مدرسته بمكة

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر أن الطالب الذي تعرض للسقوط من الدور الثالث بإحدى المدارس الثانوية بشارع الحج بمكة ، الأربعاء الماضي، تم تحويله إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة وتم إدخاله إلى العناية المركزة بعد تحويله من مستشفى النور التخصصي.

وكشفت مصادر طبية، وفقاً لـ”الخليج 365” أن الطالب يعاني من إصابات وكدمات متعددة في الجسم مع كسور متفرقة في الجسم، وعلى جهاز تنفس صناعي، ويعاني من كدمات في الرئة.

فيما بينت مصادر أخرى أن الحادث وقع قبل الحصة الأخيرة من اليوم الدراسي، حيث خطط 3 طلاب بالصف الثاني ثانوي للهرب من المدرسة عبر الصعود للسطوح والنزول عبر مواسير الصرف، وفقاً لـ”أخبار 24″.

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وأشارت إلى أن أحد الطلاب عاد للفصل مسرعاً، وبعده حضر الطالب الآخر وكان يبدو على وجهه الخوف والقلق، واعترف للمدرس بأن زميلهما سقط من فوق سطح المدرسة، وجرى إبلاغ إدارة المدرسة بالحالة، التي بدورها أبلغت الجهات الأمنية المختصة وحضرت فرق الهلال الأحمر لنقل الطالب المصاب.