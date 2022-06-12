استشاري قلب يحذر من المشي فترة الظهيرة هذه الأيام ويقدم نصائح لتجنب الدوخة  

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، اليوم الأحد، من المشي في ترة الظهيرة خلال تلك الأيام التي تسجل فيها المملكة درجات حرارة عالية.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: لا ننصح بالمشي بعد الظهر هذه الأيام (فوق ٤٧ درجة) خوفاً من الإعياء الحراري (وإن كان ولابُدَّ خُذْ مظلةً + ماء بارد)؛ لأن من أعراضه الدوخة، والصداع، والآم العضلات والغثيان، وهو من مقدمات ضربة الشمس.

وأردف: الدوخة (كأن جدران الغرفة تدور حولك) في الغالبية العظمى من الأذن الداخلية حيث يشكل التهاب الأذن الداخلية و الدوار الدهليزي الحميد 50% من مجموع أسباب الدوخة، أمّا القلب فليس من الأسباب الشائعة للدوخة.