محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، اليوم الأحد، من المشي في ترة الظهيرة خلال تلك الأيام التي تسجل فيها المملكة درجات حرارة عالية.
وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: لا ننصح بالمشي بعد الظهر هذه الأيام (فوق ٤٧ درجة) خوفاً من الإعياء الحراري (وإن كان ولابُدَّ خُذْ مظلةً + ماء بارد)؛ لأن من أعراضه الدوخة، والصداع، والآم العضلات والغثيان، وهو من مقدمات ضربة الشمس.
وأردف: الدوخة (كأن جدران الغرفة تدور حولك) في الغالبية العظمى من الأذن الداخلية حيث يشكل التهاب الأذن الداخلية و الدوار الدهليزي الحميد 50% من مجموع أسباب الدوخة، أمّا القلب فليس من الأسباب الشائعة للدوخة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري قلب يحذر من المشي فترة الظهيرة هذه الأيام ويقدم نصائح لتجنب الدوخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.