شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد البرلماني الدولي يشيد بدور المملكة في دعم الأمن والسلم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي في مقر المجلس بالرياض اليوم رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باتشيكو والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة.

وأشاد الدكتور السُّلمي بالعلاقات المتينة بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التواصل والتعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي في عدد من القضايا، وتوحيد الجهود البرلمانية لتصبح أكثر فاعلية في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأوضح أن المملكة تقوم بجهود ومبادرات فاعلة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، حيث قدمت مبادرة وقف إطلاق النار الشامل في اليمن، ورحبت ودعمت مبادرة مجلس التعاون الخليجي للحوار بين اليمنيين، كما أنشأت البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي يعمل على إنشاء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والبنية التحتية, بالإضافة إلى المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واستعرض الدكتور السُّلمي ما تقوم به المملكة من جهود ومبادرات نوعية تتمثل في تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد، والتغيرات المناخية، ومكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن المملكة تعد نموذجاً متميزاً للكثير من الدول في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مما دعا الأمم المتحدة لتبني مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.

وأبان أن المملكة ومن خلال مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر- التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الدول إضافة إلى زراعة 50 مليار شجرة في الشرق الأوسط منها 10 مليارات شجرة في المملكة.

وأشار إلى أن المملكة في تصديها للإرهاب أنشأت التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي انضمت إليه حتى الآن أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية.

من جانبه، ثمن رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الدور الذي تقوم به المملكة في دعم الأمن والسلم الدوليين، مشيداً بموقف المملكة الثابت في دعم السلام وما تقدمه من رعاية لاستضافة اليمنيين على أراضيها والمساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها للشعب اليمني داخل الأراضي اليمنية.

كما أشاد بنموذج المملكة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مبديًا ترحيبه ودعمه لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد، كونها مبادرة نوعية تهدف إلى تحسين جودة الحياة وحماية البيئة والتصدي للتغيرات المناخية السلبية.

وجرى خلال اللقاء شرح آليات عمل المجلس ولجانه والتأكيد على أن عمل المجلس لم يتوقف خلال جائحة كورونا، كما تم استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى البرلماني بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي، وأهمية تعميق فرص التعاون بينهما، والاستفادة من الخبرات والتجارب والبرامج التدريبية.

حضر اللقاء مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد المطيري، وعضو مجلس الشورى عضو الاتحاد البرلماني الدولي إبراهيم المفلح، وعضو مجلس الشورى عضو الاتحاد البرلماني الدولي الدكتور غازي بن زقر، وعضو مجلس الشورى رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الدكتورة إيمان الجبرين، وسفير جمهورية البرتغال لدى المملكة نونو ماتياس.