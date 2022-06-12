اخبار الخليج – رئيس الجمارك يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك اليوم بإدارة جمارك المنافذ البحرية ، سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية ، وذلك بمناسبة حصول مركز خدمات التخليص الجمركي بالمنفذ البحري على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج «تقييم» في دورته الثالثة .
وبهذه المناسبة ، أشار معالي رئيس الجمارك بأنه بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، وفي إطار تبنى المبادرات التي تضمن تطوير وتحسين الخدمة الحكومية وفق أعلى معايير الجودة ومواصلة تطوير العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات التي تلبى احتياجات المواطنين والمقيمين، استطاعت شئون الجمارك متمثلة في مركز خدمات التخليص الجمركي اجتياز جميع المعايير بنسبة 100% لـ 20 خدمة مقدمة من المركز.
من جانبه ، أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية بالإنجاز الذي حققه مركز خدمات التخليص الجمركي، وبالجهود المتميزة التي بذلها من أجل الاستمرار في تطوير وتحسين خدماته المقدمة للعملاء، والقائمة على الابتكار والمنافسة والإبداع بما يحقق رؤية وتطلعات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله.
وأكد بأن مركز خدمات التخليص الجمركي يُعد من المراكز الخدمية النموذجية التي نالت استحقاق تصنيفها ضمن المراكز الحكومية الفائزة بالتصنيف الذهبي، وذلك لما يتصف به من مزايا مثل الترتيب والتنظيم وسلاسة الإجراءات ، والتي تُسهم جميعها في سهولة وصول العملاء للخدمات وسرعة إنجاز معاملاتهم ، مشيراً إلى أن تحقيق المركز لهذا الإنجاز سيشكل حافزا بلا شك لجميع القائمين والعاملين عليه لمواصلة العمل والسعي الدؤوب نحو التفرد والاختلاف والتميز بين مختلف المراكز الحكومية ، معربا عن خالص تمنياته للمركز ومنتسبيه بدوام التقدم والتوفيق والاستمرار في ذات النهج من تطوير الخدمات وتوفير الخيارات لاسيما الإلكترونية منها، والتي تسهم في كسب رضا واستحسان العملاء.
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