اخبار الخليج – رئيس الجمارك يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمارك‭ ‬اليوم‭ ‬بإدارة‭ ‬جمارك‭ ‬المنافذ‭ ‬البحرية‭ ‬،‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬تقييم‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصول‭ ‬مركز‭ ‬خدمات‭ ‬التخليص‭ ‬الجمركي‭ ‬بالمنفذ‭ ‬البحري‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬الفئة‭ ‬الذهبية‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تقييم‮»‬‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثالثة‭ .‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬،‭ ‬أشار‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬الجمارك‭ ‬بأنه‭ ‬بفضل‭ ‬التوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬تبنى‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬تطوير‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬ومواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تلبى‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬استطاعت‭ ‬شئون‭ ‬الجمارك‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬خدمات‭ ‬التخليص‭ ‬الجمركي‭ ‬اجتياز‭ ‬جميع‭ ‬المعايير‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭% ‬لـ‭ ‬20‭ ‬خدمة‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬المركز‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬،‭ ‬أشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬تقييم‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬بالإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬مركز‭ ‬خدمات‭ ‬التخليص‭ ‬الجمركي،‭ ‬وبالجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتحسين‭ ‬خدماته‭ ‬المقدمة‭ ‬للعملاء،‭ ‬والقائمة‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والمنافسة‭ ‬والإبداع‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬رؤية‭ ‬وتطلعات‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

وأكد‭ ‬بأن‭ ‬مركز‭ ‬خدمات‭ ‬التخليص‭ ‬الجمركي‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬الخدمية‭ ‬النموذجية‭ ‬التي‭ ‬نالت‭ ‬استحقاق‭ ‬تصنيفها‭ ‬ضمن‭ ‬المراكز‭ ‬الحكومية‭ ‬الفائزة‭ ‬بالتصنيف‭ ‬الذهبي،‭ ‬وذلك‭ ‬لما‭ ‬يتصف‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مزايا‭ ‬مثل‭ ‬الترتيب‭ ‬والتنظيم‭ ‬وسلاسة‭ ‬الإجراءات‭ ‬،‭ ‬والتي‭ ‬تُسهم‭ ‬جميعها‭ ‬في‭ ‬سهولة‭ ‬وصول‭ ‬العملاء‭ ‬للخدمات‭ ‬وسرعة‭ ‬إنجاز‭ ‬معاملاتهم‭ ‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬لهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬سيشكل‭ ‬حافزا‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬لجميع‭ ‬القائمين‭ ‬والعاملين‭ ‬عليه‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬والسعي‭ ‬الدؤوب‭ ‬نحو‭ ‬التفرد‭ ‬والاختلاف‭ ‬والتميز‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬المراكز‭ ‬الحكومية‭ ‬،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تمنياته‭ ‬للمركز‭ ‬ومنتسبيه‭ ‬بدوام‭ ‬التقدم‭ ‬والتوفيق‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬النهج‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬وتوفير‭ ‬الخيارات‭ ‬لاسيما‭ ‬الإلكترونية‭ ‬منها،‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬كسب‭ ‬رضا‭ ‬واستحسان‭ ‬العملاء‭.‬