اخبار الخليج – وزير المواصلات والاتصالات يتفقد سير العمل في مركز مراقبة الحركة الجوية الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن‭ ‬المتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬للمشاريع‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬قام‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بجولة‭ ‬تفقدية‭ ‬لمبنى‭ ‬مركز‭ ‬مراقبة‭ ‬الحركة‭ ‬الجوية‭ ‬الجديد،‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬قبل‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التشغيل‭ ‬الاولى‭ ‬لنظام‭ ‬ادارة‭ ‬الحركة‭ ‬الجوية‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الشهر‭ ‬القادم،‭ ‬بحضور‭ ‬السيد‭ ‬حسين‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬شعيل‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬شؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالوزارة‭.‬

وأكد‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬‮«‬‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬مركز‭ ‬مراقبة‭ ‬الحركة‭ ‬الجوية‭ ‬الجديد‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬لتطوير‭ ‬خدمات‭ ‬الطيران‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءتها‭ ‬لضمان‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬بأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬السلامة‭ ‬والجودة‭ ‬وفقاً‭ ‬لمعايير‭ ‬ومتطلبات‭ ‬منظمة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الدولي‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬وسمعة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬سعادة‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬مبنى‭ ‬مركز‭ ‬مراقبة‭ ‬الحركة‭ ‬الجوية‭ ‬الجديد‭ ‬هو‭ ‬أحدث‭ ‬مراكز‭ ‬المراقبة‭ ‬الجوية‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬تصميمه‭ ‬حسب‭ ‬معايير‭ ‬هندسية‭ ‬وفنية‭ ‬وبمواصفات‭ ‬عالية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تجهيزه‭ ‬بأحدث‭ ‬المعدات‭ ‬المتطورة‭ ‬والحديثة‭ ‬لمراقبة‭ ‬الحركة‭ ‬الجوية،‭ ‬حيث‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحة‭ ‬البناء‭ ‬الكلية‭ ‬للمشروع‭ ‬حوالي‭ ‬3120‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬بتكلفة‭ ‬2‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬ويضم‭ ‬صالة‭ ‬رئيسية‭ ‬بكامل‭ ‬تجهيزاتها‭ ‬والمعدات‭ ‬المتطورة‭ ‬والحديثة‭ ‬لمراقبة‭ ‬الحركة‭ ‬الجوية‭ ‬بمساحة‭ ‬676‭ ‬متراً‭ ‬مربعا‭ ‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬خاصة‭ ‬للمعدات‭ ‬المشغلة‭ ‬للأجهزة‭ ‬والأنظمة‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬التابعة‭ ‬للمبنى،‭ ‬وتم‭ ‬تزويد‭ ‬المبنى‭ ‬الجديد‭ ‬بأحدث‭ ‬التجهيزات‭ ‬والمعدات‭ ‬المتطورة‭ ‬والأنظمة‭ ‬الحديثة‭ ‬لمراقبة‭ ‬الحركة‭ ‬الجوية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركة‭ ‬المزودة‭ ‬لنظام‭ ‬المراقبة‭ ‬الجوية‭ ‬شركة‭ ‬أندرا‭ ‬الاسبانية‭ ‬بتكلفة‭ ‬وقدرها‭ ‬6‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحرني،‭ ‬كما‭ ‬يشمل‭ ‬نظم‭ ‬متطورة‭ ‬جدا‭ ‬لمعالجة‭ ‬المعلومات‭ ‬الرادارية‭ ‬وبيانات‭ ‬الرحلات‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬نظام‭ ‬الاتصالات‭ ‬الصوتية‭ ‬المتكامل‭ ‬ونظام‭ ‬تسجيل‭ ‬عمليات‭ ‬المراقبة‭ ‬الجوية‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬تسجيلات‭ ‬الاتصالات‭ ‬الصوتية‭ ‬والرادارية،‭ ‬و‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬المراقبة‭ ‬الجديد‭ ‬مزودا‭ ‬ب‭ ‬37‭ ‬مواقع‭ ‬تحكم‭ ‬للمراقبة‭ ‬الجوية‭ ‬و3‭ ‬مواقع‭ ‬تحكم‭ ‬في‭ ‬برج‭ ‬المراقبة،‭ ‬و26‭ ‬مواقع‭ ‬للمحاكاة،‭ ‬و22‭ ‬مواقع‭ ‬تحكم‭ ‬للمراقبة‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاحتياطي،‭ ‬وذلك‭ ‬لخدمة‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬ومواكبة‭ ‬النمو‭ ‬المتسارع‭ ‬للحركة‭ ‬الجوية‭ ‬العابرة‭ ‬لأجواء‭ ‬المملكة‭ ‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬سوف‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬إدارة‭ ‬الحركة‭ ‬الجوية‭ ‬من‭ ‬مراقبين‭ ‬جويين‭ ‬ومبرمجي‭ ‬الأنظمة‭ ‬ومهندسين‭ ‬وفنيين‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬الهامة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬متدربي‭ ‬المراقبة‭ ‬الجوبة‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مراقب‭ ‬جوي،‭ ‬و17‭ ‬فني‭ ‬ومهندس‭ ‬للأنظمة‭ .‬

وأضاف‭ ‬سعادة‭ ‬الوزير‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬المبنى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركة‭ ‬الفرنسية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬هندسة‭ ‬المطارات‮»‬‭ ‬Aeroport de Paris Ingenierie‭- ‬ADPI‭ ‬‮«‬‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬الهندسية‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬دولياً‭ ‬ليهيئ‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬مناسبة‭ ‬للمراقبين‭ ‬الجويين‭ ‬تتوفر‭ ‬فيها‭ ‬جميع‭ ‬العوامل‭ ‬الحديثة‭ ‬لأداء‭ ‬خدمات‭ ‬متميزة‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬من‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬السلامة‭ ‬والكفاءة‭ ‬ووفقاً‭ ‬لأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬والقواعد‭ ‬القياسية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬منظمة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الدولي،‭ ‬ومشغلي‭ ‬الطائرات‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬إقليم‭ ‬البحرين‭ ‬لمعلومات‭ ‬الطيران،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تنوع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬لتحقيق‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أوضح‭ ‬السيد‭ ‬حسين‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬شعيل‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬شؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬المبنى‭ ‬بحيث‭ ‬يُمكن‭ ‬استيعاب‭ ‬كافة‭ ‬الأجهزة‭ ‬والمعدات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬الاتصالات‭ ‬الحديثة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الطائرات‭ ‬العابرة‭ ‬لإقليم‭ ‬البحرين‭ ‬لمعلومات‭ ‬الطيران‭ ‬ومطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬لضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬الجوية‭ ‬وتوفير‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬السلامة‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬للمملكة‭ ‬التميز‭ ‬المعروف‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬المراقبة‭ ‬الجوية‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬بأن‭ ‬المبنى‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيق‭ ‬ازدياد‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬النقل‭ ‬الجوية‭ ‬العابرة‭ ‬لأجواء‭ ‬المملكة‭ ‬بصورة‭ ‬آمنة‭ ‬وفعالة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬الجوي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنامي‭ ‬حيث‭ ‬تبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬رحلة‭ ‬سنوياً‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬بحسب‭ ‬خطة‭ ‬الوزارة،‭ ‬فأنه‭ ‬سيتم‭ ‬تحويل‭ ‬مركز‭ ‬إدارة‭ ‬المراقبة‭ ‬الجوية‭ ‬الحالي‭ ‬الى‭ ‬مركز‭ ‬بديل‭ ‬للاستخدام‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬وايضا‭ ‬كمركز‭ ‬محاكاة‭ ‬للمراقبة‭ ‬الجوية‭ ‬لتأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬المراقبين‭ ‬الجويين‭ ‬لاكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬والخبرة‭ ‬العملية‭ ‬لإدارة‭ ‬الحركة‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمعلومات‭ ‬الطيران،‭ ‬وسيحظى‭ ‬المركز‭ ‬الجديد‭ ‬باستقلالية‭ ‬تامة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والانظمة‭ ‬الفنية‭ ‬وخطوط‭ ‬الاتصالات‭ ‬الخارجية‭ ‬لضمان‭ ‬سير‭ ‬العمليات‭ ‬الملاحية‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭ ‬ومستمر‭ ‬دون‭ ‬انقطاع‭ ‬الخدمة‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭.‬