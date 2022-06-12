اخبار الخليج – «الحكومة الإلكترونية» تجدد تذكير المواطنين والمقيمين بباقة الخدمات والتطبيقات الإلكترونية التي توفرها لهم عبر Bahrain.bh وBahrain.bh/apps

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف الحصول على رحلة صيفية مريحة وممتعة، جددت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تذكيرها للمواطنين والمقيمين الذين قرروا السفر خلال موسم الصيف أو يعتزمون أداء مناسك الحج في هذا العام، إلى الاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالسفر والمتاحة لهم عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية Bahrain.bh، ومتجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.bh/apps.
وشجعت الهيئة المواطنين والمقيمين الذين يعتزمون أداء مناسك الحج لهذا العام، والمسافرين إلى وجهات أخرى على الاستفادة من هذه الحزمة الإلكترونية من الخدمات واتخاذها رفيقا مصاحبا لهم قبل وأثناء سفرهم، كما دعتهم إلى ضرورة التأكد من صلاحية بطاقة الهوية وجواز السفر قبل بدء رحلتهم معربة عن تمنياتها لهم برحلة موفقة وأمنة وميسرة.
وبينت الهيئة أنه في حال كان المواطن أو المقيم يعتزم السفر قريبا، ويمتلك جواز سفر أو بطاقة هوية ستنتهي صلاحيتها قريبا، ويحتاج إلى سرعة تجديدهما، فإنها قد وفرت له خدمتين إلكترونيتين عبر موقع البوابة الوطنية bahrain.bh، وهما خدمة تجديد بطاقة الهوية وبالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة خدمة تجديد جواز السفر، مشيرة إلى أن الخدمتين الإلكترونيتين تُسهمان في تيسير استعداده المسبق للسفر وأنه يمكن للمسافر تجديد جواز سفره قبل 6 أشهر من انتهائه، وتجديد بطاقة الهوية قبل الانتهاء بشهر واحد.
كذلك يمكن للمسافرين الحصول على رحلة مريحة وآمنة من خلال تحميل (تطبيق وجهتي) المتاح عبر Bahrain.bh/apps، والذي وفرته الهيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية، إذ يمكنهم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتوفرة عليه قبل وأثناء السفر، إذ يحتوي التطبيق على مجموعة من الخدمات التي تضمن لهم الاستعداد من بداية الرحلة حتى نهايتها، فمن خلاله يمكن للمسافر الحصول على مختلف المعلومات المتعلقة بالتأشيرة الخاصة بالبلد الذي سيسافر إليه، والتعرف على خدمات التأمين على السفر المتاحة له، وخدمات المنع من السفر والسفارات و القنصليات المعتمدة التابعة لمملكة البحرين، إذ بإمكانه التواصل معها وطلب المساعدة في حال استدعت الحاجة لذلك، إلى جانب توفير خدمة البعثات الأجنبية المعتمدة.
وللمسافرين بمركباتهم أو دراجاتهم النارية من مملكة البحرين برا عبر جسر الملك فهد، فإن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور قد وفرت لهم عددا من الخدمات الإلكترونية عبر البوابة الوطنية وتطبيق خدمات المرور (eTraffic)، ومنها خدمة تجديد تسجيل المركبات الخاصة، وخدمة تخويل المركبة لجسر الملك فهد والتي تتيح إصدار شهادة التخويل لعبور الجسر مع إمكانية إدارة الشهادات الصادرة والتحقق من صلاحيتها، وخدمة إصدار وثيقة التأمين للمركبات البحرينية المتوجهة إلى السعودية والتي توفرها الهيئة بالتعاون مع الشركة المتحدة للتأمين ، وتُمكن أصحاب المركبات البحرينية من تقديم طلب لإصدار وثيقة التأمين للمغادرة من البحرين إلى السعودية عبر الجسر مع الإشارة إلى أن هذه الخدمة تقدم فقط من جانب المملكة العربية السعودية للمسافرين المواطنين والمقيمين القادمين من مملكة البحرين.
كذلك تتيح للمسافرين الذين يعتزمون تأجير مركبات خاصة عند وصولهم إلى وجهتهم أو البلد الذي يسافرون إليه، خدمة إصدار الرخصة الدولية والتي توفرها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والمتاحة عبر bahrain.bh، وتساعدهم على إصدار الرخصة قبل السفر بالاعتماد على رخص السياقة المملوكة والسارية الصلاحية.هذا وتشترط بعض الدول على المسافرين اليوم عرض شهادة التطعيم إلكترونيا أو إبرازها مطبوعة عند الدخول إليها، وفي هذا الشأن نجدد تذكير المسافرين من المملكة بخدمة إصدار شهادة التطعيم المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) والتي وفرتها الهيئة بالتعاون مع الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا والمتاحة عبر تطبيق (مجتمع واعي)، والتي تتيح لهم إمكانية إصدار شهادة التطعيم وإبرازها عند منافذ بصورة إلكترونية أو طباعتها في حال اقتضت الحاجة لذلك.
وأعربت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن خالص تمنياتها للجميع بقضاء أوقاتاً ممتعة وآمنة هذا لمزيد من المعلومات والاستفسار عن باقة خدمات المسافر الإلكترونية أو الخدمات والتطبيقات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يمكن للمواطنين والمقيمين تقديم استفساراتهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) أو عبر تطبيق (تواصل) كما يمكنهم التواصل المباشر عبر مركز اتصال الخدمات الحكومية على 80008001.
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