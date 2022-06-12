اخبار الخليج – «الحكومة الإلكترونية» تجدد تذكير المواطنين والمقيمين بباقة الخدمات والتطبيقات الإلكترونية التي توفرها لهم عبر Bahrain.bh وBahrain.bh/apps

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رحلة‭ ‬صيفية‭ ‬مريحة‭ ‬وممتعة،‭ ‬جددت‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تذكيرها‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الذين‭ ‬قرروا‭ ‬السفر‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭ ‬أو‭ ‬يعتزمون‭ ‬أداء‭ ‬مناسك‭ ‬الحج‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬حزمة‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسفر‭ ‬والمتاحة‭ ‬لهم‭ ‬عبر‭ ‬البوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬Bahrain.bh،‭ ‬ومتجر‭ ‬تطبيقات‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬bahrain.bh/apps‭.‬

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وشجعت‭ ‬الهيئة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الذين‭ ‬يعتزمون‭ ‬أداء‭ ‬مناسك‭ ‬الحج‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬والمسافرين‭ ‬إلى‭ ‬وجهات‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحزمة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬واتخاذها‭ ‬رفيقا‭ ‬مصاحبا‭ ‬لهم‭ ‬قبل‭ ‬وأثناء‭ ‬سفرهم،‭ ‬كما‭ ‬دعتهم‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬صلاحية‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬وجواز‭ ‬السفر‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬رحلتهم‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬تمنياتها‭ ‬لهم‭ ‬برحلة‭ ‬موفقة‭ ‬وأمنة‭ ‬وميسرة‭.‬

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وبينت‭ ‬الهيئة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬المواطن‭ ‬أو‭ ‬المقيم‭ ‬يعتزم‭ ‬السفر‭ ‬قريبا،‭ ‬ويمتلك‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬أو‭ ‬بطاقة‭ ‬هوية‭ ‬ستنتهي‭ ‬صلاحيتها‭ ‬قريبا،‭ ‬ويحتاج‭ ‬إلى‭ ‬سرعة‭ ‬تجديدهما،‭ ‬فإنها‭ ‬قد‭ ‬وفرت‭ ‬له‭ ‬خدمتين‭ ‬إلكترونيتين‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬البوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬bahrain.bh،‭ ‬وهما‭ ‬خدمة‭ ‬تجديد‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬خدمة‭ ‬تجديد‭ ‬جواز‭ ‬السفر،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخدمتين‭ ‬الإلكترونيتين‭ ‬تُسهمان‭ ‬في‭ ‬تيسير‭ ‬استعداده‭ ‬المسبق‭ ‬للسفر‭ ‬وأنه‭ ‬يمكن‭ ‬للمسافر‭ ‬تجديد‭ ‬جواز‭ ‬سفره‭ ‬قبل‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬انتهائه،‭ ‬وتجديد‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬قبل‭ ‬الانتهاء‭ ‬بشهر‭ ‬واحد‭.‬

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كذلك‭ ‬يمكن‭ ‬للمسافرين‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رحلة‭ ‬مريحة‭ ‬وآمنة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحميل‭ (‬تطبيق‭ ‬وجهتي‭) ‬المتاح‭ ‬عبر‭ ‬Bahrain.bh/apps،‭ ‬والذي‭ ‬وفرته‭ ‬الهيئة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬إذ‭ ‬يمكنهم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المتوفرة‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬وأثناء‭ ‬السفر،‭ ‬إذ‭ ‬يحتوي‭ ‬التطبيق‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬لهم‭ ‬الاستعداد‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬الرحلة‭ ‬حتى‭ ‬نهايتها،‭ ‬فمن‭ ‬خلاله‭ ‬يمكن‭ ‬للمسافر‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتأشيرة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبلد‭ ‬الذي‭ ‬سيسافر‭ ‬إليه،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬المتاحة‭ ‬له،‭ ‬وخدمات‭ ‬المنع‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬والسفارات‭ ‬و‭ ‬القنصليات‭ ‬المعتمدة‭ ‬التابعة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إذ‭ ‬بإمكانه‭ ‬التواصل‭ ‬معها‭ ‬وطلب‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استدعت‭ ‬الحاجة‭ ‬لذلك،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬خدمة‭ ‬البعثات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المعتمدة‭.‬

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وللمسافرين‭ ‬بمركباتهم‭ ‬أو‭ ‬دراجاتهم‭ ‬النارية‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬برا‭ ‬عبر‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد،‭ ‬فإن‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬قد‭ ‬وفرت‭ ‬لهم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬عبر‭ ‬البوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتطبيق‭ ‬خدمات‭ ‬المرور‭ (‬eTraffic‭)‬،‭ ‬ومنها‭ ‬خدمة‭ ‬تجديد‭ ‬تسجيل‭ ‬المركبات‭ ‬الخاصة،‭ ‬وخدمة‭ ‬تخويل‭ ‬المركبة‭ ‬لجسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬والتي‭ ‬تتيح‭ ‬إصدار‭ ‬شهادة‭ ‬التخويل‭ ‬لعبور‭ ‬الجسر‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬إدارة‭ ‬الشهادات‭ ‬الصادرة‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬صلاحيتها،‭ ‬وخدمة‭ ‬إصدار‭ ‬وثيقة‭ ‬التأمين‭ ‬للمركبات‭ ‬البحرينية‭ ‬المتوجهة‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬والتي‭ ‬توفرها‭ ‬الهيئة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬المتحدة‭ ‬للتأمين‭ ‬،‭ ‬وتُمكن‭ ‬أصحاب‭ ‬المركبات‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬لإصدار‭ ‬وثيقة‭ ‬التأمين‭ ‬للمغادرة‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬عبر‭ ‬الجسر‭ ‬مع‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬تقدم‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬للمسافرين‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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كذلك‭ ‬تتيح‭ ‬للمسافرين‭ ‬الذين‭ ‬يعتزمون‭ ‬تأجير‭ ‬مركبات‭ ‬خاصة‭ ‬عند‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬وجهتهم‭ ‬أو‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يسافرون‭ ‬إليه،‭ ‬خدمة‭ ‬إصدار‭ ‬الرخصة‭ ‬الدولية‭ ‬والتي‭ ‬توفرها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬والمتاحة‭ ‬عبر‭ ‬bahrain.bh،‭ ‬وتساعدهم‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬الرخصة‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬رخص‭ ‬السياقة‭ ‬المملوكة‭ ‬والسارية‭ ‬الصلاحية‭.‬هذا‭ ‬وتشترط‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬المسافرين‭ ‬اليوم‭ ‬عرض‭ ‬شهادة‭ ‬التطعيم‭ ‬إلكترونيا‭ ‬أو‭ ‬إبرازها‭ ‬مطبوعة‭ ‬عند‭ ‬الدخول‭ ‬إليها،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬نجدد‭ ‬تذكير‭ ‬المسافرين‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬بخدمة‭ ‬إصدار‭ ‬شهادة‭ ‬التطعيم‭ ‬المضاد‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭-‬19‭) ‬والتي‭ ‬وفرتها‭ ‬الهيئة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الوطني‭ ‬للتصدي‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬والمتاحة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ (‬مجتمع‭ ‬واعي‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬إمكانية‭ ‬إصدار‭ ‬شهادة‭ ‬التطعيم‭ ‬وإبرازها‭ ‬عند‭ ‬منافذ‭ ‬بصورة‭ ‬إلكترونية‭ ‬أو‭ ‬طباعتها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اقتضت‭ ‬الحاجة‭ ‬لذلك‭.‬

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وأعربت‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تمنياتها‭ ‬للجميع‭ ‬بقضاء‭ ‬أوقاتاً‭ ‬ممتعة‭ ‬وآمنة‭ ‬هذا‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬والاستفسار‭ ‬عن‭ ‬باقة‭ ‬خدمات‭ ‬المسافر‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أو‭ ‬الخدمات‭ ‬والتطبيقات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬يمكن‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬تقديم‭ ‬استفساراتهم‭ ‬ومقترحاتهم‭ ‬وملاحظاتهم‭ ‬عبر‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ (‬تواصل‭) ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ (‬تواصل‭) ‬كما‭ ‬يمكنهم‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬عبر‭ ‬مركز‭ ‬اتصال‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬80008001‭.‬