اخبار الخليج – «التربية»: تمديد تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬الاتصال‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عن‭ ‬تمديد‭ ‬الفترة‭ ‬المخصصة‭ ‬لتسجيل‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬الابتدائي‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬المقبل‭ ‬2022‭/‬2023،‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬سبتمبر‭ ‬2015‭ ‬وحتى‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس‭ ‬2016م،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬12‭ ‬يوماً‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬شهور‭ ‬يونيو‭ ‬ويوليو‭ ‬وأغسطس‭.‬

وأفادت‭ ‬الإدارة‭ ‬أن‭ ‬أيام‭ ‬التسجيل‭ ‬ستكون‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬يونيو،‭ ‬ومن‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬يوليو،‭ ‬ومن‭ ‬1‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬أغسطس،‭ ‬بمدرسة‭ ‬وادي‭ ‬السيل‭ ‬الابتدائية‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنين،‭ ‬من‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحاً‭ ‬وحتى‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬ظهراً،‭ ‬وذلك‭ ‬لإتاحة‭ ‬أكبر‭ ‬فرصة‭ ‬ممكنة‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬أبنائهم،‭ ‬والذين‭ ‬يتوجب‭ ‬عليهم‭ ‬الحضور‭ ‬برفقة‭ ‬الأطفال‭ ‬المراد‭ ‬تسجيلهم‭ ‬إلى‭ ‬المقر‭ ‬المذكور‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المحددة‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬لاستكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬التسجيل‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬ولي‭ ‬الأمر‭ ‬ملء‭ ‬استمارة‭ ‬‮«‬تسجيل‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‮»‬‭ ‬واستمارة‭ ‬‮«‬تحويل‭ ‬للمركز‭ ‬الصحي‭ ‬‮«‬‭ ‬بعد‭ ‬تحميلهما‭ ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ (‬www.moe.gov.bh‭)‬،‭ ‬مع‭ ‬إحضار‭ ‬الوثائق‭ ‬الثبوتية‭ ‬الأصلية‭ ‬الآتية‭ ‬سارية‭ ‬الصلاحية‭ ‬ونسخة‭ ‬منها‭ ‬وهي‭: ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬للطفل‭ ‬وولي‭ ‬الأمر،‭ ‬البطاقة‭ ‬السكانية‭ ‬للطفل‭ ‬وولي‭ ‬الأمر،‭ ‬شهادة‭ ‬ميلاد‭ ‬الطفل،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬قارئ‭ ‬البطاقة‭ ‬السكانية‭ ‬للطفل،‭ ‬والإقامة‭ ‬سارية‭ ‬الصلاحية‭ ‬للطفل‭ ‬وولي‭ ‬الأمر‭ (‬لغير‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬فقط‭).‬