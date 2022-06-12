اخبار الخليج – «التربية»: تمديد تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة الاتصال بوزارة التربية والتعليم عن تمديد الفترة المخصصة لتسجيل الطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2022/2023، من مواليد سبتمبر 2015 وحتى نهاية أغسطس 2016م، وذلك على مدى 12 يوماً موزعة على شهور يونيو ويوليو وأغسطس.
وأفادت الإدارة أن أيام التسجيل ستكون من 13 إلى 16 يونيو، ومن 4 إلى 7 يوليو، ومن 1 إلى 4 أغسطس، بمدرسة وادي السيل الابتدائية الإعدادية للبنين، من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، وذلك لإتاحة أكبر فرصة ممكنة لأولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم، والذين يتوجب عليهم الحضور برفقة الأطفال المراد تسجيلهم إلى المقر المذكور في الأيام المحددة.
وأضافت أنه لاستكمال إجراءات التسجيل يتوجب على ولي الأمر ملء استمارة «تسجيل الطلبة المستجدين» واستمارة «تحويل للمركز الصحي « بعد تحميلهما من الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم (www.moe.gov.bh)، مع إحضار الوثائق الثبوتية الأصلية الآتية سارية الصلاحية ونسخة منها وهي: جواز السفر للطفل وولي الأمر، البطاقة السكانية للطفل وولي الأمر، شهادة ميلاد الطفل، إضافةً إلى نسخة من قارئ البطاقة السكانية للطفل، والإقامة سارية الصلاحية للطفل وولي الأمر (لغير البحرينيين العاملين في المؤسسات الحكومية فقط).
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