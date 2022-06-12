القبض على شخص بحوزته 330 كيلو من نبات القات بعسير

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – اعتبارًا من اليوم.. السفير الالماني في البحرين: لم يعد هناك حاجة لإثبات التطعيم أو التعافي أو الاختبار قبل السفر من المنامة إلى برلين

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