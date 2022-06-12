محمد بن مسعود - الدمام - أوامر ملكية بإعفاء فئات جديدة من المقيمين في السعودية من رسوم المرافقين

تداول العديد من المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اخبار متعلقة بإعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين وقد اكدت المديرية على أن قرار اعقاء مواليد السعودية سوف ينطبق على أبناء وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي. يتم إعفاء هؤلاء من الرسوم في حال عدم تحويل كفالة العمل. ويقدر المبلغ لاستقدام أفراد الأسرة بـ 400 ريال سعودي على الشخص الواحدوهو مبلغ غير مسترد. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : الفئات المعفاة من دفع رسوم الإقامة أكدت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن أعفاء مجموعة من الفئات من دفع رسوم الإقامة وجاءت الفئات المعفية على سبع فئات معفاة بشكل كامل من دفع رسوم الإقامة وفقًا للمديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية وكانت على الشكل التالي: أولا: فئة المواليد السعوديين. ثانيا: المقيم الذي سيغادر بشكل نهائي. ثالثا: فئة الحاضرون من دول مجلس التعاون الخليجي. رابعا: فئة المتزوج من سيدة ذات جنسية سعودية. خامسا: فئة موظفو السفارات حاملو جوازات السفر الدبلوماسية. سادسا: فئة الطلاب الوافدين من دول الخارج والحاصلين على منحة دراسية داخل السعودية. سابعا: فئة المتقاعدين والعاملين في الوزارات. أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن الاعفاء من الرسوم التي فرضتها المديرية العامة للجوازات وبالفعل كان من ضمن هذه الفئات المعفية فئة المواليد حيث أكدث المديرية على اعفاء مواليد السعودية من الرسوم وتدفع جميع الفئات الغير مشمولة الرسوم المستحقة حيث يصل المبلع عند رجوع أحد أفراد الأسرة حوالي أربع مئة ريال سعودي.

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