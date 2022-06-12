البحرينية الكويتية للتأمين تكشف عن علامتها التجارية الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين (جي آي جي البحرين) إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال التأمين في المنطقة عن علامتها التجارية الجديدة بما ينسجم مع مساعي الشركة المستمرة للإنتقال نحو النمو المستدام والنجاح المتواصل في بيئة تأمينية سريعة التغيير والتطور.

وجرى تصميم الشعار الجديد ليعكس عناصر القوة لعلامة الشركة التجارية والحرص على إرثها الغني و تاريخها العريق في توفير سبل الطمأنينة والحماية لكافة العملاء.

كما جاء هذا التغيير تزامناً مع السياسية التي تنتهجها مجموعة الخليج للتأمين ورؤيتها في التوسع والنمو في ريادة الأعمال، وهذا ما ينعكس في تصميم الشعار الجديد الذي يتميز بالبساطة والألوان المميزة مع البناء على شعار الشركة الحالي من خلال مضاعفة حروف «GIG»، وذلك سعياً للوصول إلى مراكز الريادة في إبتكار كل ما هو جديد خدمةً لعملائنا.

وبهذه المناسبة، صرح الدكتور عبدالله سلطان الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين قائلاً: «أننا متحمسون لخوض تجربة إعادة تصميم علامة الشركة التجارية بالتنسيق مع شركتنا الأم مجموعة الخليج للتأمين والذي يعكس التطلع إلى التوسع والريادة لسوق التأمين المحلي والإقليمي. كما يمنحنا ذلك منظورًا جديداً يعكس إهتمامنا بخدمة عملائنا من خلال تقديم أفضل المنتجات التأمينية المبتكرة.

والجدير بالذكر أن الشركة البحرينية الكويتية للتأمين حاصلة على تصنيف إئتماني بدرجة (-A) ممتاز مع رؤية مستقبلية مستقرة من مؤسسة AM Best العالمية وهو أعلى تصنيف إئتماني تحصل عليه شركة تأمين مباشر محلية في البحرين.