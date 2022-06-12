محمد بن مسعود - الدمام - شاب يفسخ خطوبته من فتاة بعد النظرة الشرعية .. فكانت المفاجأة من شقيقها!

أطلق مسلح النار على شاب بعد فسخه الخطوبة من شقيقته عقب النظرة الشرعية في اليمن. وقالت أسرة الشاب وفقاً لموقع تعز تايم: إن مسلح يدعى الأعرج أطلق النار على ولدهم الشاب سمير عقب فسخه للخطوبة من شقيقته بعد النظرة الشرعية بيومين. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وأضافت الأسرة أن ولدهم رفض دفع مبلغ 500 ألف ريال كتعويض للمسلح شقيق الفتاة مما قام المسلح بإطلاق النار مباشرة على قدميه وأسعف على إثر ذلك إلى المستشفى.

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