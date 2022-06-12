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المجلس الصحي يناقش الإطار الموحد لمنح الامتيازات السريرية

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رأس وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي فهد الجلاجل، اليوم، الاجتماع الثامن والتسعين للمجلس. وتم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المُدرجة على جدول الأعمال، ومنها مشروع تطوير الخدمات الإسعافية.

كما اطّلع المجلس على السياسة الوطنية الموحدة لمنح الامتيازات السريرية في المملكة، الذي يهدف إلى تأمين بروتوكول مشترك وموحد لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، حيث يستند هذا المشروع على الأساس الاستراتيجي الثاني عشر "حماية المرضى وحفظ حقوقهم" الوارد في استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة.

فيما اطّلع المجلس على الإجراءات والمتطلبات اللازمة للعاملين في الرعاية الصحية المنزلية، كما تم الاطّلاع على تقرير عن أعمال المركز الوطني للأورام.

وناقش المجلس الهيكل التنظيمي المقترح للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي".

من جهة أخرى كرم وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي، أمين عام الهيئة للتخصصات الصحية السابق الدكتور أيمن بن أسعد عبده، على ما قدمه من جهود خلال فترة عضويته في المجلس.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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