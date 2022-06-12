شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 44 مستودعًا بمكة لمخالفتها كود البناء السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت اللجنة المشتركة المكونة من سبع جهات برئاسة أمانة العاصمة المقدسة للكشف على المستودعات العشوائية , (44) مستودعًا لمخالفتها للاشتراطات المتعلقة بكود البناء السعودي واشتراطات السلامة بالموقع وغير مرخص لها بمزاولة النشاط، وذلك خلال حملاتها التي نفذتها مؤخرًا بمكة المكرمة والمراكز التابعة لها.

وأفاد وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي ،أن الجولات أسفرت عن إغلاق ( 44 ) مستودعًا لمخالفتها اشتراطات كود البناء السعودي , وتعمل بطرق غير نظامية، وبعد معاينتها اتضح أنها تفتقر إلى أدنى اشتراطات ومعايير السلامة العامة، وجرى التعامل معها وإغلاقها ، لما تشكله من خطورة على سكان الموقع، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

من جهة أخرى, قامت الأمانة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وبمشاركة الجهات الأمنية بحملة على مواقع مباسط بيع الأعلاف والكراتين المخالفة في نطاق بلدية جنوب مكة الفرعية، وذلك ضمن جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وفق خطط المعالجة الشاملة التي تعمل بها أمانة العاصمة المقدسة، وأسفرت الحملة عن إتلاف (20) طنًا من الكراتين والموكيت القديم.

كما تم إغلاق (4) ورش وتغريم (28) ورشة للحدادة والنجارة مخالفة للأنظمة في نطاق بلدية المعابده الفرعية بحملات مكثفة ضمن جهودها الرقابية على الورش الصناعية بشارع الحج.

فيما قامت فرق بلدية العمرة الفرعية وضبط مستودع مخالف لتخزين قطع غيار المركبات في نطاق بلدية الشوقية الفرعية.