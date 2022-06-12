شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يشيد بجهود ردع مهربي ومروجي المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء , بمكتبه اليوم، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء حمد العماري، يرافقه مدير مكافحة المخدرات بالمحافظة المقدم عبدالوهاب القحطاني.

وأشاد سموه بالجهود المتميزة التي يبذلها منسوبي المكافحة في ردع مهربي ومروجي المخدرات، بالإضافة إلى تقديم البرامج التوعوية لتحصين المجتمع ضد آفة المخدرات، مؤكدا مضاعفة الجهد وبذل المزيد من العطاء بالتعاون مع القطاعات الأخرى لحماية شباب الوطن من هذه السموم.