“الحديقة الملونة “.. تنثر الألعاب الحماسية أمام الأطفال في “جدة بيير” بموسم جدة

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة
تستقبل مدينة الألعاب “جدة بيير” بموسم جدة زوارها من الصغار بخلطة من السعادة في كل ركن من أركانها لترسم الفرح والبهجة على وجوههم بطابع جديد يبرهن على أن مساحات الفرح وطرق السعادة لا حدود لها.
وفي “الحديقة الملوّنة” تم تخصيص أكثر من ركن لألعاب الأطفال الحماسيّة ومجموعة من العروض الحيّة والفرق الاستعراضية التي ترسم البهجة على وجوه الصغار كل يوم.
ومن مدخل هذه الحديقة ذات الألوان الجميلة يشعر الزائر بالإنبهار وهو يسير داخل نفق مصنوع من الورد يوصل لمكان ينطق من الروعة يضم منطقة ألعاب كبيرة تشعل قناديل الفرح لدى الصغار.
وفي “بلاي سكايب” يتاح الأطفال مقابلة شخصيّاتهم المفضّلة مثل “بليبي، وبيبا بيغ، ولول سربرايز”، كذلك توفر المنطقة فرصة اللعب مع الشخصيات والغناء معهم ضمن فقرات استعراضية وحركية حماسيّة، كما تحتضن هذه المنطقة مجموعة من المطاعم ذات الإطلالات الجميلة على البحر الأحمر ومنطقة استرخاء للأهالي وقت لعب أطفالهم الذين يخرجون من هذه المنطقة بتجربة مختلفة وعلامات الفرح على وجوههم.
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