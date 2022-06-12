هل ترك المركبة في وضع التشغيل يعد مخالفة؟.. «المرور» يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:
حذرت المديرية العامة للمرور، من ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها، مبينة أن ذلك يعد مخالفة مرورية.
وأوضحت ، عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”: “ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها يعد مخالفة مرورية”.
وأضافت المرور، في رسالة وجهتها لقائدي المركبات: “احرص على التأكد من إطفاء محرك المركبة وإغلاقها جيدًا عند النزول منها”.
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