هل ترك المركبة في وضع التشغيل يعد مخالفة؟.. «المرور» يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للمرور، من ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها، مبينة أن ذلك يعد مخالفة مرورية.

وأوضحت ، عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”: “ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها يعد مخالفة مرورية”.

وأضافت المرور، في رسالة وجهتها لقائدي المركبات: “احرص على التأكد من إطفاء محرك المركبة وإغلاقها جيدًا عند النزول منها”.