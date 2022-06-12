عقارات الدولة تطرح 21 فرصة استثمارية وبمُدد إيجارية تصل إلى 25 سنة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح 21 فرصة استثمارية للمنافسة العامة عبر بوابة فرص، شملت تأجير مبانٍ ومحلات تجارية ولوجستية، ومستودعات، ومحطات وقود، في عددٍ من مختلف مناطق المملكة، وبمددٍ استثمارية تتراوح ما بين 10 إلى 25 سنة.
وأوضحت الهيئة أنَّ الفرص تمَّ طرحها في مزايدةٍ عامة وفقاً لكراسة التأجير المُعدة لذلك، وعلى من يرغب الدخول بهذه المزايدة زيارة بوابة فرص https://furas.momra.gov.sa، لمعرفة تفاصيل العقارات المطروحة والتقيد بالشروط الواردة، وتقديم العرض في ظرفٍ مختوم، حسب المواعيد الموضحة بالمنصة، كما أهابت الهيئة بالمستثمرين الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات التواصل مع مركز التواصل الموحد هاتف رقم: 920022447 أو البريد الإلكتروني [email protected]، وحساب الهيئة في منصة تويتر @SPGAKSA، أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
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