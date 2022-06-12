البا تستضيف وفدًا من جمعية مصارف البحرين لتعزيز أهدافها للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي:» تواصل شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، إحدى الشركات الرائدة في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، مسيرتها لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري لمملكة البحرين بحلول 2060»، جاء ذلك خلال اجتماعه بأعضاء جمعية مصارف البحرين في قاعة الواحة بالشركة بتاريخ 12 يونيو 2022.

حضر الاجتماع أعضاء الإدارة التنفيذية بشركة البا، والرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د. وحيد القاسم، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين في أكثر من 20 مصرفًا وطنيًا ودوليًا تتواجد عملياتهم في مملكة البحرين.

وخلال الاجتماع، استعرض البقالي الأولويات الست لخارطة طريق الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة بشركة البا ومبادراتها في هذه الجوانب، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، بالإضافة إلى 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات.

وفي معرض حديثه للوفد الزائر، صرح البقالي قائلاً:» نؤمن بأن أبسط الجهود، إذا ما تضاعفت من خلال إشراك أعداد كبيرة من الأطراف المعنية، سيكون لها عظيم الأثر. وأن العمل المشترك هو الاختيار الصحيح الوحيد أمامنا لتحقيق أهداف المملكة تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما أننا واثقون بأن جمعية مصارف البحرين سيكون لها دور هام في مسيرة البا للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة».

ومن جانبه، أكد الدكتور وحيد القاسم، الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، قائلاً: «تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجمعية على أن تكون قناة وصل فاعلة بين أعضائها من المؤسسات المالية والمصرفية من جهة، ومختلف مؤسسات القطاع الاقتصادي من جهة أخرى»، منوهًا بالدور الذي تقوم به البا ضمن الشركات الوطنية ذات المساهمة الكبرى في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل المجزية للمواطنين، ودعم الاقتصاد والتنمية في مملكة البحرين.

وأضاف الدكتور القاسم: «لدى المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين الكثير من التجارب الرائدة التي يمكن أن تتشارك بها مع البا على صعيد تطبيق أفضل نماذج البيئة والحوكمة، بما في ذلك قضايا الاستدامة والتمويل الأخضر وغيرها من التوجهات التي حددت معالمها بوضوح استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 التي وضعها مصرف البحرين المركزي»، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع رفيع المستوى مع البا يؤسس لتعاون راسخ بين الجانبين في هذا المجال وغيره من مجالات التعاون المشتركة.

بعد طرح شركة البا لخارطة طريق الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة لموظفي الشركة ومسؤولي المصارف في البحرين، ستسعى البا للتواصل مع مجموعات أخرى من الأطراف المعنية التي لها تأثير على استدامة العمليات التشغيلية بالشركة.