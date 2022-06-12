بالتعاون مع شركة بنفت.. سوليدرتي البحرين تعتمد تقنية «إعرف عميلك إلكترونيًّا»

أعلنت سوليدرتي البحرين عن اعتماد خاصية «إعرف عميلك إلكترونيًّا (eKYC)» المزودة بميزة التحقق والتعرّف على هوية العملاء بشكل رقمي، وذلك لتعزيز تجربة عملائنا من خلال تقديم خدمات رقمية مبتكرة مدعومة بأحدث التقنيات العالمية في سوق التأمين البحريني بالإضافة إلى ضمان الإلتزام الكامل بالقوانين والأنظمة الرقابية لمصرف البحرين المركزي المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال و الإحتيال.

هذا وتسمح خاصية «إعرف عميلك إلكترونيًّا» بتمكين عملاء سوليدرتي البحرين من الالتحاق والتسجيل رقميًا من أي مكان وبأي وقت للوصول إلى خدمات التأمين المختلفة التي توفرها الشركة. وسيحظى العملاء بتجربة رقمية متكاملة عند استخدام التطبيق الإلكتروني لسوليدرتي البحرين، حيث سيتسنّى لهم إتمام المعاملات بسرعة وسهولة وأمان، ويأتي ذلك بالتوافق مع جهود التحوّل الرقمي لدى الشركة، وبالتماشي مع توجّه مصرف البحرين المركزي نحو رقمنة خدمات التأمين.

وبهذه المناسبة، صرّح ياسر الحمادي، مساعد المدير العام – الالتزام و إدارة المخاطر و مكافحة غسيل الأموال بشركة سوليدرتي البحرين، قائلاً:» يتواصل التزامنا في شركة سوليدرتي البحرين نحو الارتقاء بالخدمات التي نقدمها لعملائنا ، ونسعى دائمًا لمنحهم تجربة إستثنائية ومتكاملة من كافة النواحي. وكجزء من هذه الجهود، يسعدنا الإعلان عن إضافة خاصية اعرف عميلك إلكترونيًّا (eKYC) عبر تطبيقنا الإلكتروني، حيث ستساهم بتبسيط آلية تسجيل العملاء وتسهيل وصولهم إلى خدمات التأمين بشكل رقمي عبر الإنترنت. هذا وقد نجحنا بتحقيق هذه الخطوة من خلال تعاوننا مع شركة بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين. ونحن نتطلع قدمًا لمتابعة رحلة التحوّل الرقمي وتقديم أفضل المنتجات والحلول على مستوى قطاع التأمين وبما يواكب احتياجات وتطلعات العملاء الأعزاء.»

و أضاف ياسر قائلاً: « نفخر بأن سوليدرتي البحرين كانت لها الريادة في التحول الرقمي في مملكة البحرين، كما أن إضافة هذه الخدمة الجديدة لعملائنا يُعد جزء من إستراتيجية الشركة للريادة في التحول الرقمي في مملكة البحرين، حيث أن الشركة تعمل باستمرار على رقمنة خدماتها المقدمة للزبائن بشكل متواصل لمواكبة التطورات والمتغيرات السريعة، وقد استثمرت الشركة في مجال التحول الرقمي وركزت على الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا التأمين خلال الفترة السابقة بشكلٍ مكثف، وعززت كفاءة الخدمات الالكترونية وسهلت الوصول الرقمي للعميل من دون الحاجة للحضور الشخصي لمكاتب وفروع الشركة، كما قامت سوليدرتي بطرح خدمات رقمية شاملة كبديل عن الخدمات التقليدية ضمن مواكبتها للتحول الرقمي حيث شرعت في إطلاق حزمة من الخدمات التأمينية الرقمية عن طريق الهاتف والانترنت والفيديو وChatbot وذلك لتمكين العميل من اجراء معاملاته بكل يسر وسهولة عن بُعد، وسنستمر في الفترة القادمة بدعم التحول الرقمي عبر بذل جميع الجهود الممكنة لتطوير وتحسين خدماتنا الرقمية المقدمة للزبائن.»

و من الجدير بالذكر، أن منصة اعرف عميلك إلكترونيًّا (eKYC) تعمل على توثيق هوية العميل رقميًا بخطوات مُبسطة وسريعة، وذلك عبر التقاط صورة للهوية وصورة ذاتية «سيلفي». وتمتاز هذه المنصة بالحفاظ على سرية البيانات، وتتيح إدارة سجلات معرفة العميل بطريقة أكثر كفاءة وفعالية، كما أنها تدعم توجهات مملكة البحرين و إستراتيجية مصرف البحرين المركزي لرفع الوعي التأميني بين مختلف شرائح وفئات المجتمع بمملكة البحرين.