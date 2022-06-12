البنك العربي يدعم مشروع التشجير في المحرق

محمد بن مسعود - الدمام - ‮«‬فيتش‮» ‬‭ ‬تؤكد‭ ‬تصنيف‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬المالية‭ ‬طويلة‭ ‬وقصيرة‭ ‬الأمد‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‮»‬‭ ‬عند‭ ‬

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