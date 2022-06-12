أمانة جدة تحسين مدخل حي الأمير فواز بـ 4 عبارات على مجرى السيل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

أعلنت أمانة محافظة جدة عن بدء تنفيذ مشروع إنشاء أربع عبّارات خرسانية على قناة تصريف مياه الأمطار (مجرى السيل) بحي الأمير فواز الجنوبي، وذلك ضمن خططها لتحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في مدينة جدة وتحسين جودة الحياة، والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضحت الأمانة أن المشروع تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 18 مليون ريال ومدة تنفيذ خلال 12 شهرا، وسيتضمن إنشاء عبّارة على المدخل الرئيسي بطريق المنذر بن حارثة (جوار بلدية الجنوب) بعدد 3 حارات في كل اتجاه، حيث ستساهم في تحرير الحركة المرورية للمتجهين من وإلى طريق الأمير محمد بن سلمان بشكل مباشر، وتخدم سكان أحياء (الأمير فواز – والأمير عبدالمجيد – والأجاويد – والسنابل – والهدى – بالإضافة لمشاريع الإسكان في ضاحية الميّار)، كما ستحقق تناسبًا مع التوسعة المستقبلية الجاري تنفيذها لطريق المنذر بن حارثة بكامل عرضه والذي سيبلغ 52 مترًا.

وأضافت أن المشروع سيتضمن تنفيذ ثلاث عبّارات أخرى ستساهم في الربط وتسهيل التنقل بين مناطق شمال وجنوب قناة تصريف مياه الأمطار (مجرى السيل)، وهي عبّارتان في الجهة الغربية باتجاه طريق الفلاح، والعبارة الثالثة شرق بلدية الجنوب الفرعية، وستساهم جميعها في تحسين حركة المركبات في المنطقة ورفع مستوى السلامة المرورية.

يذكر أن أمانة جدة تسعى إلى رفع كفاءة الطرق وتحقيق السلامة المرورية في كثير من المواقع والأحياء التي تشهد نموا في الكثافة السكانية وارتفاع معدل حركة المركبات.